بعد قليل .. فصل الكهرباء عن 4 مناطق في مدينة بيلا بكفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بكفر الشيخ، عن فصل التغذية الكهربائية عن مغذي «الثقافة»، اليوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر الجاري، اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 10 صباحاً، وذلك لأعمال الصيانة الدورية علي المغذي المشار إليه.

وذكرت هندسة كهرباء بيلا، في بيان لها ، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: « ميدان التحرير - ميدان البوسطة - شارع الثورة - الثقافة».

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، أنّ إجراء الصيانة الدورية علي المغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.