قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انضمام 100 منشأة جديدة لغرفة المطاعم السياحية ..تفاصيل

غرفة المنشآت السياحية
غرفة المنشآت السياحية
محمد الاسكندرانى

أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري، رئيس الغرفة، عن انضمام أكثر من 100 مطعم ومنشأة جديدة للغرفة، خلال الشهور السبعة من العام الحالي 2025، لتكون تحت مظلة القطاع السياحي، وتستفيد من الامتيازات والتسهيلات التي أتاحها القانون رقم 8 الخاص بالقواعد والاشتراطات المنظمة للمنشآت السياحية والفندقية.

وأكد التاجوري أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الغرفة لضم المزيد من المطاعم التي يتوافق نشاطها مع القطاع السياحي وتخضع للإشراف السياحي، شريطة الالتزام بالاشتراطات المعتمدة التي بدأت الدولة في تطبيقها مع بداية العمل بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية، مشددًا على أن تلك التيسيرات ساهمت في جذب مطاعم بمختلف المستويات والأنواع للانضمام للقطاع.

المنشآت والمطاعم السياحية 

وأشار رئيس الغرفة إلى أن انضمام هذا العدد الكبير من المطاعم يعكس ثقة القطاع الخاص في الدور الذي تلعبه الغرفة، وما تقدمه من خدمات متنوعة لأعضائها، من بينها:
•    تمثيل مصالح الأعضاء أمام الوزارات والجهات الحكومية والدفاع عنها في السياسات والتشريعات.
•    تطوير معايير الجودة والسلامة وخاصة في مجال سلامة الغذاء، لضمان صحة الرواد والسائحين.
•    تنظيم وتطوير القطاع عبر وضع ضوابط ومعايير ترفع من مستوى الخدمة بالمطاعم والكافتيريات.
•    الدعم القانوني والإداري من خلال المشورة والمتابعة مع الأعضاء.
•    التوعية والتدريب عبر ورش عمل وفعاليات لمواكبة أحدث التطورات في صناعة المطاعم.
•    التعاون مع وزارة السياحة والآثار والجهات المختصة لتيسير التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية.

واختتم التاجوري بالتأكيد على أن الغرفة مستمرة في جهودها لزيادة قاعدة العضوية، بما يحقق التكامل بين مؤسسات القطاع السياحي ويسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للسائحين، باعتبار المطاعم أحد أعمدة التجربة السياحية في مصر.

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية المطاعم السياحية ياسر التاجوري مطاعم مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

ترشيحاتنا

التوكل على الله والتواكل

ما الفرق بين التوكل على الله والتواكل؟.. الأزهر يجيب

ورش عمل للطلاب الوافدين

خريجي الأزهر تواصل جهودها في مواجهة التطرف عبر ورش عمل للطلاب الوافدين

رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعد تكريمه في احتفالية المولد النبوي.. رئيس الجالية الأذربيجانية بمصر يشكر الرئيس السيسي

بالصور

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد