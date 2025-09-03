انضمام 100 منشأة جديدة لغرفة المطاعم السياحية ..تفاصيل

أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري، رئيس الغرفة، عن انضمام أكثر من 100 مطعم ومنشأة جديدة للغرفة، خلال الشهور السبعة من العام الحالي 2025، لتكون تحت مظلة القطاع السياحي، وتستفيد من الامتيازات والتسهيلات التي أتاحها القانون رقم 8 الخاص بالقواعد والاشتراطات المنظمة للمنشآت السياحية والفندقية.

وأكد التاجوري أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الغرفة لضم المزيد من المطاعم التي يتوافق نشاطها مع القطاع السياحي وتخضع للإشراف السياحي، شريطة الالتزام بالاشتراطات المعتمدة التي بدأت الدولة في تطبيقها مع بداية العمل بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية، مشددًا على أن تلك التيسيرات ساهمت في جذب مطاعم بمختلف المستويات والأنواع للانضمام للقطاع.

المنشآت والمطاعم السياحية

وأشار رئيس الغرفة إلى أن انضمام هذا العدد الكبير من المطاعم يعكس ثقة القطاع الخاص في الدور الذي تلعبه الغرفة، وما تقدمه من خدمات متنوعة لأعضائها، من بينها:

• تمثيل مصالح الأعضاء أمام الوزارات والجهات الحكومية والدفاع عنها في السياسات والتشريعات.

• تطوير معايير الجودة والسلامة وخاصة في مجال سلامة الغذاء، لضمان صحة الرواد والسائحين.

• تنظيم وتطوير القطاع عبر وضع ضوابط ومعايير ترفع من مستوى الخدمة بالمطاعم والكافتيريات.

• الدعم القانوني والإداري من خلال المشورة والمتابعة مع الأعضاء.

• التوعية والتدريب عبر ورش عمل وفعاليات لمواكبة أحدث التطورات في صناعة المطاعم.

• التعاون مع وزارة السياحة والآثار والجهات المختصة لتيسير التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية.

واختتم التاجوري بالتأكيد على أن الغرفة مستمرة في جهودها لزيادة قاعدة العضوية، بما يحقق التكامل بين مؤسسات القطاع السياحي ويسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للسائحين، باعتبار المطاعم أحد أعمدة التجربة السياحية في مصر.