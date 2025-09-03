قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد غير مسبوق في الاحتجاجات الإسرائيلية.. وشارع 1 تحت الحصار
بولندا تضع أنظمة دفاعها الجوي في حالة تأهب قصوى
الرئيس السيسي: الاحتفال بالمولد النبوي فرصة عظيمة لإحياء القيم والأخلاق المحمدية
إصابة 7 أشخاص بالتسمم الغذائي في المنيا
رابط طلبات مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش على موقع وزارة التربية والتعليم
دفاع ضحية طفل المرور يطالب بتعويض 200 ألف جنيه
الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بمركز المنارة
الوطني للذكاء الاصطناعي يعتمد سياسة البيانات المفتوحة رسميًا في مصر
انفوجراف..البورصة السلعية سوق منظم لتداول السلع الحاضرة وآلية للتسعير العادل عبر العرض والطلب
وزير الخارجية يطالب بالضغط على إسرائيل لقبول مقترح وقف إطلاق النار بغزة
أتربة نتيجة صيانة المبنى.. محافظة القاهرة تنفي تصاعد أدخنة من سنترال رمسيس
لوفيجارو : تركيا تطمح للتفوق على فرنسا ببناء أكبر حاملة طائرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محمد صلاح: التأقلم مع إيكيتيكي صعب .. وبكيت لهذا السبب

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، أنه يواجه صعوبة في التأقلم مع صفقة الريدز الجديدة هوجو إيكيتيكي.

وقال صلاح في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل": “لم أتأقلم بعد مع إيكيتيكي في الملعب، كما كان الحال مع جوتا ودياز ونونيز”.

وأضاف: “أحيانًا أحتاج الكرة أمامي، وأحيانًا نحتاجها في المساحة، نحاول إيجاد حلول لذلك، من خلال التدريبات أو مقاطع الفيديو التي يُظهرها لنا المدرب، لذا سأجد حلولًا قريبًا، لأن ذلك سيساعدني على تطوير أدائي أيضًا”.

وحول بكاءه عقب لقاء بورنموث في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، أجاب: "كان الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لي لأنني لم أُهيئ نفسي لذلك، عادةً ما أُصفق للجماهير بعد المباراة لأقول لهم شكرًا لحضوركم، ولكن بمجرد أن وقفتُ أمام مدرجات الكوب، كانوا يُغنون لجوتا".

وختم: "ثم غمرتني مشاعري، وفكرتُ فيه، حينها، اضطررتُ للتعامل مع الأمر، لكن كما ترى، كثيرٌ من الناس في "كوب" يُظهرون مشاعرهم أو ما يشعرون به، عندها تبدأ بالانهيار قليلاً".

محمد صلاح إيكيتيكي صلاح جوتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

الطقس

شتاء لم نشهده منذ 20 عاما.. الأرصاد تكشف

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

مضيفة مصر للطيران

بطلة في الجو.. مضيفة مصر للطيران تنقذ حياة طفل من الاختناق على ارتفاع 30 ألف قدم |تفاصيل

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

سعر الدولار في مصر

رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

سامح حسين

زوجة سامح حسين توجّه رسالة طمأنة لجمهوره بصورة من داخل المستشفى

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

مصر تشارك في احتفالات الصين بالذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية

جانب من الاجتماع

اتحاد الغرف التجارية : صادرات مصر إلى السودان تشهد انتعاشًا تدريجيًا

ارشيفسه

القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش للشهر السادس

بالصور

طاجن السمك المغربي .. نكهة البحر بالتوابل الشرقية

طاجن السمك المغربي
طاجن السمك المغربي
طاجن السمك المغربي

الهلال الأحمر يدفع بـ 2700 طن مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة | صور

صورة من المساعدات
صورة من المساعدات
صورة من المساعدات

أعراض تعب البنكرياس.. علامات لا يجب تجاهلها

أعراض تعب البنكرياس
أعراض تعب البنكرياس
أعراض تعب البنكرياس

كيف تختبر التوافق بينك وبين شريك حياتك قبل الزواج

كيف تختبر التوافق بينك وبين شريك حياتك قبل الزواج
كيف تختبر التوافق بينك وبين شريك حياتك قبل الزواج
كيف تختبر التوافق بينك وبين شريك حياتك قبل الزواج

فيديو

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد