محمد صلاح: التأقلم مع إيكيتيكي صعب .. وبكيت لهذا السبب

أكد النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، أنه يواجه صعوبة في التأقلم مع صفقة الريدز الجديدة هوجو إيكيتيكي.

وقال صلاح في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل": “لم أتأقلم بعد مع إيكيتيكي في الملعب، كما كان الحال مع جوتا ودياز ونونيز”.

وأضاف: “أحيانًا أحتاج الكرة أمامي، وأحيانًا نحتاجها في المساحة، نحاول إيجاد حلول لذلك، من خلال التدريبات أو مقاطع الفيديو التي يُظهرها لنا المدرب، لذا سأجد حلولًا قريبًا، لأن ذلك سيساعدني على تطوير أدائي أيضًا”.

وحول بكاءه عقب لقاء بورنموث في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، أجاب: "كان الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لي لأنني لم أُهيئ نفسي لذلك، عادةً ما أُصفق للجماهير بعد المباراة لأقول لهم شكرًا لحضوركم، ولكن بمجرد أن وقفتُ أمام مدرجات الكوب، كانوا يُغنون لجوتا".

وختم: "ثم غمرتني مشاعري، وفكرتُ فيه، حينها، اضطررتُ للتعامل مع الأمر، لكن كما ترى، كثيرٌ من الناس في "كوب" يُظهرون مشاعرهم أو ما يشعرون به، عندها تبدأ بالانهيار قليلاً".