خالد الغندور يكشف عن بديل الونش في الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن أحتياجات نادي الزمالك في الفترة القادمة و بديل محمود حمدي الونش في الزمالك .

وقال الغندور عبر تصريحات تلفزيونية : الزمالك يحتاج إلى صفقات في مراكز الظهير الأيمن، ورأس الحربة، بالإضافة إلى الأجنحة.

واستكمل : غياب شيكوبانزا لأي سبب من الأسباب يمثل أزمة، حيث يضطر الفريق إلى إشراك ناصر ماهر كجناح وهذا ليس مركزه الأساسي.

و أضاف: البديل المناسب في المباريات القادمة للونش هو محمد إسماعيل.

وقررت إدارة الكرة بنادي الزمالك توقيع عقوبة على محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد طرده خلال مباراة وادي دجلة الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أنه سيتم تطبيق لائحة العقوبات على الونش بسبب طرده في المباراة، الأمر الذي أثّر على الفريق في ظل تأخر الأبيض وقتها في النتيجة.

واعتذر الونش للجهاز الفني واللاعبين في غرفة ملابس الفريق عقب اللقاء عمّا بدر منه في المباراة.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على استاد السلام ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، ليتوقف رصيد الزمالك عند 10 نقاط يحتل بها المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 7 نقاط في المركز العاشر.