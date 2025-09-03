قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: مهما تعددت وجوه الشر وتنوعت أساليبه ستبقى مصر آمنة
الرئيس السيسي يشهد الفيلم التسجيلي رحمة للعالمين باحتفالية المولد النبوي
عرضا حياة المواطنين للخطر .. القبض على قائدى دراجتين ناريتين بالإسكندرية
لقاء سويدان تفضح الوجبة المشبوهة.. والمطعم مهدد بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه
وفد إفريقي يزور وزارة الصحة لتبادل الخبرات في تطوير الرعاية الأولية
صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا استهداف مراكز المساعدات إلى 2339 شهيدا
رايح يغيّر الكاوتش | طفل يقود سيارة ربع نقل بالمعادي واستدعاء والده للتحقيق
الرئيس السيسي: مصر تمضي على درب بناء دولة قوية تستند إلى القيم المحمدية
وزير الأوقاف: التجديد والأخلاق والإحسان جوهر الرسالة المحمدية
شيخ الأزهر: الإسلام حرم قتل أطفال العدو والصهاينة يصبون الجحيم على صغار غزة
شيخ الأزهر للرئيس السيسي: نقدر موقفكم الثابت لرفض مؤامرات التهجير ومساندة الفلسطينيين
بعد شائعة وفاة 4 أشخاص بسبب الإيجار القديم بالمطرية .. هذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباراة ودية للزمالك استعدادًا لمواجهة المصري في الدوري

الزمالك
الزمالك
ملك موسى

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الحالية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، ولم يتم تحديد طرف المباراة الودية حتى الآن.

ويسعى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين لمباراة المصري المقبلة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل على ستاد الكلية الحربية استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري.

 ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك المصري الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

سعر الدولار في مصر

رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

سامح حسين

زوجة سامح حسين توجّه رسالة طمأنة لجمهوره بصورة من داخل المستشفى

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب فى المقطم

أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم

أطعمة لا يجب تناولها على الإفطار تسبّب ارتفاع ضغط الدم| طبيب شهير يحذر

ترشيحاتنا

جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا يستقبل مدير صندوق مكافحة الإدمان لتعزيز الجهود لرفع وعي الطلاب

الكيانات الوهمية

التعليم العالي تعيد نشر القائمة السوداء للكيانات الوهمية

الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بذكرى المولد النبوي الشريف

بالصور

ودّع آلام المفاصل | 10 أطعمة تخلصك من الالتهاب وتحمي الغضاريف

ودّع آلام المفاصل! 10 أطعمة تخلصك من آلام المفاصل وحماية الغضاريف
ودّع آلام المفاصل! 10 أطعمة تخلصك من آلام المفاصل وحماية الغضاريف
ودّع آلام المفاصل! 10 أطعمة تخلصك من آلام المفاصل وحماية الغضاريف

طاجن السمك المغربي .. نكهة البحر بالتوابل الشرقية

طاجن السمك المغربي
طاجن السمك المغربي
طاجن السمك المغربي

الهلال الأحمر يدفع بـ 2700 طن مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة | صور

صورة من المساعدات
صورة من المساعدات
صورة من المساعدات

أعراض تعب البنكرياس.. علامات لا يجب تجاهلها

أعراض تعب البنكرياس
أعراض تعب البنكرياس
أعراض تعب البنكرياس

فيديو

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد