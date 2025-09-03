مباراة ودية للزمالك استعدادًا لمواجهة المصري في الدوري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الحالية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، ولم يتم تحديد طرف المباراة الودية حتى الآن.

ويسعى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين لمباراة المصري المقبلة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل على ستاد الكلية الحربية استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.