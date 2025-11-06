قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ننشر أسماء المتوفيين من أسرة واحدة بحريق شقة بشبرا الخيمة

الحريق
الحريق
إبراهيم الهواري

ينشر صدى البلد  أسماء المتوفين بحادث نشوب حريق شقة بعقار بمنطقة بيجام دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وجاءت أسماء المتوفين علي النحو التالي، سارة أسامة إبراهيم (الأم)، ونورهان أسامة إبراهيم (شقيقة الأم)، ويوسف بسام حسين، وإيسل بسام حسين، وريان بسام حسين، ويونس محمد (ابن شقيقة الأم).


وشهدت منطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم، حادثًا مأساويًا راح ضحيته أسرة كاملة مكونة من أم وجدة و4 أطفال، بعد نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بالطابق السابع بأحد العقارات المكونة من 7 طوابق بشارع عزيز المصري.


تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا يفيد باندلاع الحريق، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أدوار العقار والمباني المجاورة.


وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق التهم محتويات الشقة بالكامل، وأسفر عن وفاة الأم وأطفالها الـ4 وجدة الأطفال نتيجة الاختناق وكثافة الدخان، فيما نُقلت الجثامين إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.


وانتقل إلى موقع الحادث قوات الأمن ومسؤولو الحي، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار حفاظًا على سلامة الأهالي وتنظيم حركة المرور أثناء التعامل مع الحادث.
ويجري حاليا فريق من المعمل الجنائي معاينة موقع الحريق لتحديد أسبابه وملابساته، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة

القليوبية

