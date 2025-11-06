قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة مدينة السادات تنظم لقاء توعويا حول الوقاية من الضغط والسكري ونشر الوعي الصحي بين الطلاب

ندوة جامعة السادات
ندوة جامعة السادات
مروة فاضل

نظمت الإدارة الطبية في جامعة مدينة السادات، لقاءً توعويًا، تحت رعاية الدكتور أحمد عزب، رئيس الجامعة، والمشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة تقوى جبر، المشرف العام على الإدارة الطبية، تناول عدداً من الموضوعات المهمة المرتبطة بصحة الفرد والمجتمع، من أبرزها أسباب ارتفاع ضغط الدم والعوامل المؤدية إليه، والنصائح الغذائية لمرضى الضغط والسكر.

استهل اللقاء الدكتور علي عبد الستار، طبيب بالإدارة الطبية، حديثه بمحاضرة بعنوان «أسباب ارتفاع ضغط الدم: العوامل الوراثية والنمط الحياتي»، موضحًا أن العوامل الوراثية والبيئية تمثل حجر الزاوية في الإصابة بارتفاع ضغط الدم، إذ يلعب التاريخ العائلي دورًا جوهريًا في زيادة احتمالية المرض، بينما تساهم أنماط الحياة غير الصحية مثل الإفراط في تناول الدهون والأملاح وقلة النشاط البدني في تفاقم المشكلة.

كما تطرق إلى أعراض مرضَي الضغط والسكري وأبرز أساليب الوقاية من خلال تبني نمط حياة صحي وممارسة التمارين الرياضية المنتظمة، مشددًا على أن الوقاية تبدأ بالوعي والانتباه المبكر للعادات اليومية.

وفي الجزء الثاني من اللقاء، قدّم الدكتور محمد منير، دكتوراه في التغذية وعلوم الأطعمة، محاضرة بعنوان «نصائح غذائية لمرضى الضغط والسكر»، تضمنت مجموعة من الإرشادات الغذائية الفعالة للحفاظ على توازن الجسم والسيطرة على معدلات الضغط والسكر.

وأكد"منير" على أهمية الاعتدال في تناول الملح والسكر والدهون المشبعة، مع التركيز على الأغذية الغنية بالألياف مثل البقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة، إضافة إلى تناول الخضروات والفواكه الطازجة وشرب كميات كافية من الماء، والابتعاد عن المشروبات المحلاة والمصنعة، مشدداً على أن الإلتزام بالنظام الغذائي الصحي المصحوب بالنشاط البدني المنتظم يعد حجر الأساس في تحسين الحالة الصحية والوقاية من المضاعفات المزمنة.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية جامعة السادات ندوة

