نقل جثث أسرة بيجام إلى مستشفى ناصر العام بعد مناظرة جهات التحقيق

بدأ فريق من هيئة الإسعاف بمحافظة القليوبية في نقل جثث ضحايا الحريق المأساوي الذي شهدته منطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة، إلى مستشفى ناصر العام، وذلك عقب انتهاء جهات التحقيق من مناظرة الجثامين بموقع الحادث.

وتم نقل 6 جثث داخل 3 سيارات إسعاف تحت إشراف الجهات الأمنية والنيابة العامة، تمهيدًا لعرضها على الطب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

يأتي ذلك في إطار التحقيقات الجارية حول الحريق الذي أسفر عن مصرع أسرة كاملة مكونة من أم وجدة وأربعة أطفال، بينهم طفل من ذوي الهمم، بعد اندلاع النيران داخل شقتهم السكنية بالطابق السابع بعقار في شارع عزيز المصري بمنطقة بيجام.

وكانت قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أدوار العقار والمباني المجاورة، فيما تواصل جهات التحقيق عملها لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.