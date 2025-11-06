قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أدرعي يحذر سكان الجنوب اللبناني: ابتعدوا عن مواقع حزب الله فورا
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
ننشر توصيات الندوة الدولية المشتركة بين الأزهر والشئون الإسلامية السعودية لتعزيز قيم الوسطية
جيش الاحتلال يعلن عن إنذار عاجل بعد قليل لسكان جنوب لبنان
سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة
تعليمات أخيرة.. 12 معلومة عن مباراة الزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
قطع المياه عن بعض مناطق جنوب الجيزة مساء الجمعة.. تعرف عليها
استعدادات البعثات المصرية في الخارج لانتخابات مجلس النواب 2025
آلية دول الجوار الثلاثية.. تفاصيل المباحثات بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
لائحة السوبر| ركلات جزاء أم وقت إضافي بلقاءات نصف النهائي حال التعادل
كولر ومانويل جوزيه الأكثر تتويجا بالسوبر المصري
غرفة ملابس الأهلي قبل لقاء السوبر أمام سيراميكا كليوباترا.. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نقل جثث أسرة بيجام إلى مستشفى ناصر العام بعد مناظرة جهات التحقيق

حريق
حريق
إبراهيم الهواري

بدأ فريق من هيئة الإسعاف بمحافظة القليوبية في نقل جثث ضحايا الحريق المأساوي الذي شهدته منطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة، إلى مستشفى ناصر العام، وذلك عقب انتهاء جهات التحقيق من مناظرة الجثامين بموقع الحادث.

وتم نقل 6 جثث داخل 3 سيارات إسعاف تحت إشراف الجهات الأمنية والنيابة العامة، تمهيدًا لعرضها على الطب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

يأتي ذلك في إطار التحقيقات الجارية حول الحريق الذي أسفر عن مصرع أسرة كاملة مكونة من أم وجدة وأربعة أطفال، بينهم طفل من ذوي الهمم، بعد اندلاع النيران داخل شقتهم السكنية بالطابق السابع بعقار في شارع عزيز المصري بمنطقة بيجام.

وكانت قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أدوار العقار والمباني المجاورة، فيما تواصل جهات التحقيق عملها لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

القليوبية حريق شبرا الخيمة

