مدبولي: لولا الإنفاق الذي تم على البنية التحتية لما نجحنا في جذب الاستثمارات

في كلمته خلال مراسم توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية في نطاق منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربيّ بمحافظة مطروح، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مُتابعته لما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول المشروع، حيث قال: "تابعت بعض الآراء التي تقول: لماذا لا تنفذ الحكومة هذا المشروع بنفسها وتتركه للمستثمرين؟ لقد أضحكني هذا الأمر، لأننا منذ خمس سنوات والدولة تُتَّهم بأنها أنفقت استثمارات بدون عائد في تنمية العلمين الجديدة والعاصمة الجديدة، وكان هناك فريق يقوم بهجوم شديد على الحكومة ويتهمها بأنها استدانت لكي تنفذ بعضاً من هذه المشروعات. ولكن اليوم نجد فريقاً يقول: يجب على الدولة أن تنفذ هي هذه المشروعات!".

وتابع رئيس الوزراء قائلاً: "الحقيقة التي أود التأكيد عليها هي أن الدولة عندما تدخلت وبدأت في البناء والاستثمار بصورة كبيرة جداً في البنية التحتية وتنفيذ مشروعات مثل العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة والمدن الجديدة، فنحن نتحدث عن فترة استثنائية في تاريخ مصر، وهي فترة كان يموج فيها الاقتصاد العالمي والمحلي بالاضطرابات.. وما رأيناه أننا لن نستطيع الالتزام باستثمارات كبيرة لفتح الاقتصاد المصري وجعله يتعافى إلا من خلال أن تأخذ الدولة زمام المبادرة وتستثمر في بنية أساسية وبعض المشروعات الرائدة التي تُدر عائداً بعد ذلك وتجذب القطاع الخاص إلى مصر للاستثمار والتنمية فيها".

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "لولا هذا الإنفاق الذي تم على البنية التحتية في كل المجالات، لما كنا نستطيع ولا ننجح في جذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة واللوجستيات وكل المجالات الأخرى".

وأكّد رئيس الوزراء أن ما قامت به الدولة من جهود في هذا الصدد هو ما ساهم في تمهيد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات، والاحتفال بمثل هذا المشروع، مُعرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة إقامة وتنفيذ المزيد من المشروعات التي تعود بالنفع على بلدنا الحبيب مصر.

وفي الختام، جدّد رئيس الوزراء تقديم الشكر للأشقاء من دولة قطر على دعمهم وثقتهم في مناخ الاستثمار بمصر.