البديوي: 167 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين دول التعاون و مصر خلال 2024

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن 167 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين دول التعاون و مصر خلال 2024.

وفي سياق أخر ، بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، في لندن ، مع وزير الدولة للأعمال والتجارة في المملكة المتحدة ورئيس مجلس التجارة بيتر كايل، ووزير الدولة لشؤون التجارة في وزارة الأعمال والتجارة كريس براينت، السبل المثلى لمعالجة الموضوعات العالقة في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، واستعراض آخر ما توصلت إليه الفرق التفاوضية الخليجية - البريطانية.



وأكد البديوي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)،أهمية تكثيف الجهود المشتركة والعمل على تقريب وجهات النظر بشأن المسائل المتبقية في مسار المفاوضات.



وقال إن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة ستسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.