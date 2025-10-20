"التعاون الخليجي" والمملكة المتحدة يبحثان آخر المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، اليوم الاثنين في لندن، مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمملكة المتحدة هاميش فالكونر، آخر المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية وأبرزها الوضع في قطاع غزة.



واتفق الجانبان على أهمية دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار، بما يعزز الأمن والاستقرار في القطاع وباقي الأراضي الفلسطينية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).



كما استعرضا العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة تحت إطار الشراكة الإستراتيجية، وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى متابعة مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وبحثا تحديد خطة العمل المشتركة بين الجانبين لفترة جديدة.