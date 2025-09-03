حمادة هلال وريهام عبد الحكيم يشعلان أجواء احتفالية المولد النبوي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الأربعاء، احتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1447هـ، والتي أقيمت في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات، وسط أجواء روحانية واحتفالية، جمعت بين المحبة النبوية والتكريم العلمي والإنساني.

وقدمت الفنانة ريهام عبد الحكيم

كما شارك الفنان حمادة هلال بأغنية "محمد نبينا" بمصاحبة كورال وزارة الشباب والرياضة، لتبعث الأغاني رسالة حب وسلام تعكس أثر سيرة النبي محمد ﷺ في القلوب والعقول.

كما شارك الشاعر فارس قطرية

تكريم علماء وشخصيات بارزة من مصر والعالم الإسلامي

وخلال الاحتفالية، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم عدد من الشخصيات البارزة في مجالات الدعوة والعلوم الدينية والاجتماعية، ومنحهم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، عرفانًا بعطائهم وجهودهم في نشر الفكر الوسطي وخدمة المجتمع.

وضمت قائمة المكرمين:

د. جلال الدين عجوة – أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء.

د. محمد عبد الرحيم البيومي – أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

الشيخ محمود إمبابي قناوي – وكيل الأزهر الأسبق.

د. رجاء حزين – أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.

جيم عثمان – مدير الشؤون الدينية بمؤسسة الرئاسة السنغالية.

د. هالة رمضان – مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية.

عبد الرحمن خالد – مدير عام ديوان وزارة الأوقاف.

سيمور نصيروف – رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر.

تكريم شهيد الشهامة خالد شوقي.. نموذج للفداء والتضحية

في لفتة إنسانية مؤثرة، منح الرئيس وسام الاستحقاق لأسرة شهيد الشهامة خالد شوقي، تقديرًا لتضحيته البطولية التي أنقذت مدينة العاشر من رمضان من كارثة محققة، مؤكدًا أن مثل هذه النماذج تمثل ضمير الوطن وروحه الحية.

المولد النبوي.. مناسبة لتجديد القيم وترسيخ الرسالة المحمدية

أعادت الاحتفالية التأكيد على أن ذكرى المولد النبوي الشريف تمثل رمزًا للوحدة والمحبة في الأمة الإسلامية، وفرصة لتجديد العهد على اتباع نهج النبي ﷺ في الرحمة، والتسامح، وبناء الإنسان.

وتُعد هذه المناسبة سنويًا منصة لإبراز تعاليم النبي محمد ﷺ، ونشر القيم النبيلة التي تدعو إلى التراحم بين البشر، وترسيخ الاعتدال والوسطية في الفكر والسلوك، وتوحيد الصفوف خلف الحق والخير والسلام.