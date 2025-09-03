قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حمادة هلال وريهام عبد الحكيم يشعلان أجواء احتفالية المولد النبوي

جانب من الحفل
جانب من الحفل
منار عبد العظيم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الأربعاء، احتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1447هـ، والتي أقيمت في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات، وسط أجواء روحانية واحتفالية، جمعت بين المحبة النبوية والتكريم العلمي والإنساني.

وقدمت الفنانة ريهام عبد الحكيم

كما شارك الفنان حمادة هلال بأغنية "محمد نبينا" بمصاحبة كورال وزارة الشباب والرياضة، لتبعث الأغاني رسالة حب وسلام تعكس أثر سيرة النبي محمد ﷺ في القلوب والعقول.

كما شارك الشاعر فارس قطرية 

تكريم علماء وشخصيات بارزة من مصر والعالم الإسلامي

وخلال الاحتفالية، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم عدد من الشخصيات البارزة في مجالات الدعوة والعلوم الدينية والاجتماعية، ومنحهم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، عرفانًا بعطائهم وجهودهم في نشر الفكر الوسطي وخدمة المجتمع.

وضمت قائمة المكرمين:

د. جلال الدين عجوة – أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء.

د. محمد عبد الرحيم البيومي – أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

الشيخ محمود إمبابي قناوي – وكيل الأزهر الأسبق.

د. رجاء حزين – أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.

جيم عثمان – مدير الشؤون الدينية بمؤسسة الرئاسة السنغالية.

د. هالة رمضان – مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية.

عبد الرحمن خالد – مدير عام ديوان وزارة الأوقاف.

سيمور نصيروف – رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر.

تكريم شهيد الشهامة خالد شوقي.. نموذج للفداء والتضحية

في لفتة إنسانية مؤثرة، منح الرئيس وسام الاستحقاق لأسرة شهيد الشهامة خالد شوقي، تقديرًا لتضحيته البطولية التي أنقذت مدينة العاشر من رمضان من كارثة محققة، مؤكدًا أن مثل هذه النماذج تمثل ضمير الوطن وروحه الحية.

المولد النبوي.. مناسبة لتجديد القيم وترسيخ الرسالة المحمدية

أعادت الاحتفالية التأكيد على أن ذكرى المولد النبوي الشريف تمثل رمزًا للوحدة والمحبة في الأمة الإسلامية، وفرصة لتجديد العهد على اتباع نهج النبي ﷺ في الرحمة، والتسامح، وبناء الإنسان.

وتُعد هذه المناسبة سنويًا منصة لإبراز تعاليم النبي محمد ﷺ، ونشر القيم النبيلة التي تدعو إلى التراحم بين البشر، وترسيخ الاعتدال والوسطية في الفكر والسلوك، وتوحيد الصفوف خلف الحق والخير والسلام.

عبد الفتاح السيسي وزارة الأوقاف المولد النبوي الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

البحوث الإسلامية يختتم الأسبوع الدعوي العاشر

بندوة حول بشرية النبي.. البحوث الإسلامية يختتم الأسبوع الدعوي العاشر

التوكل على الله والتواكل

ما الفرق بين التوكل على الله والتواكل؟.. الأزهر يجيب

ورش عمل للطلاب الوافدين

خريجي الأزهر تواصل جهودها في مواجهة التطرف عبر ورش عمل للطلاب الوافدين

بالصور

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد