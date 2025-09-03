موسيالا يتطلع للعودة إلى المنافسة في 2025 بعد إصابته في مونديال الأندية

قال جمال موسيالا، لاعب الوسط المهاجم في بايرن ميونيخ، اليوم الأربعاء، إنه واثق من العودة إلى المنافسة هذا العام مع بطل ألمانيا بعد إصابته بكسر في الساق والكاحل في بطولة كأس العالم للأندية في يوليو.

أصيب اللاعب الدولي الألماني البالغ من العمر 22 عامًا، وهو لاعب أساسي في آمال المنتخب الوطني في كأس العالم 2026، بكسر في الشظية وكسر وخلع في الكاحل بعد اصطدامه بحارس مرمى باريس سان جيرمان آنذاك جيانلويجي دوناروما في مباراة الفريقين في كأس العالم للأندية في أتلانتا.

وقال موسيالا لمجلة ”سبورت بيلد“: ”تتقدم حالة الساق بشكل جيد وتتعافى وفقًا للخطة الموضوعة“.

وأضاف: “لم أعد بحاجة إلى العكازات لكني لا أريد التسرع، سآخذ الوقت اللازم”.

وتابع: "لا أريد تحديد موعد محدد، ولكن بالنظر إلى التقدم الذي أحرزته حتى الآن، أريد أن ألعب مباريات تنافسية مع بايرن ميونيخ في عام 2025".

لم يلقِ موسيالا، الذي أنهى الموسم الماضي برصيد 21 هدفًا وثماني تمريرات حاسمة في جميع المسابقات ليفوز بايرن بلقب الدوري الألماني، باللوم على الحارس الإيطالي في إصابته، قائلًا إن مثل هذه الإصابات تحدث في كرة القدم.

واختتم: "من الناحية النفسية لم تكن الأسابيع القليلة الأولى سهلة بالنسبة لي، لكن لا فائدة من الشعور بالإحباط المستمر بسبب الوضع".