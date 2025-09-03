قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أحمد سعد يروج لحفله في لندن على طريقته الخاصة

بوستر حفل احمد سعد فى لندن
قسم الفن

روج الفنان أحمد سعد لحفله المنتظر فى لندن والذى من المقرر ان يقام في شهر نوفمبر المقبل.

وشارك سعد جمهوره فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، وهو يحرك شفتيه على فيديو بالتزامن مع شخص يتحدث عن الحفل باللغة الإنجليزية ، قال من خلاله: “أنا متحمس جدا، أعلن عن أول حفلة ليا في لندن يوم 13 نوفمبر مش قادر أستنى نعيش احلى ليلة مع بعض”.

أحمد سعد - شفتشي

أطلق  أحمد سعد، أغنية "شفتشي"، خلال الأيام الماضية عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، وهي الأغنية الثانية من الوش الثاني من ألبوم “بيستهبل”.

أغنية "شفتشي" من كلمات منة القيعي، ومن ألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وجودت ونمراوي، ومكس هاني محروس، وماستر مازن مراد.

ويضم الوش الثاني من البوم "بيستهبل" أغنيات "بلونة واتحسدنا واتك اتك وحبيبي ياه ياه وشفتشي" وقرر أحمد سعد طرح أغنيات الوش الثاني بعد النجاح الكبير لأغاني الوش الأول وتصدر أغنياته التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر وعدد من دول الوطن العربي والعالم وهي أغنيات "مكسرات وتاني وبطة وأخويا وبيستهبل".

كلمات أغنية شفتشي

الله .. مانا حلو وعادي أهو

الله 

ما طلعت أنا هادي أهو

الله

دا انا رايق خالص أهو

يا تري

إيه جديد حاصل هناهو؟

الله

دانا دمي خفيف أهو

 الله

البوز والهم اختفوا

أها… 

كات فين المشكلة

لا دي واضحة

باينة زي الشمس ف عز الظهر أهو 

