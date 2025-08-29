قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريهام حجاج برفقة مجدي يعقوب من الساحل الشمالي
كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
مناديل وولاعات وبارفانات.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق
الأهلي يهزم اتحاد بسيون بـ 9 أهداف في دوري السيدات
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
الزمالك يعوض غياب نبيل دونجا أمام وادي دجلة
محمد صلاح يستعرض لياقته البدنيه من الجيم
عمومية نقابة الأطباء البيطريين تقر اللائحة المالية والإدارية
قرار عاجل بشأن البلوجر هاجر سليم لنشرها مقاطع فيديوهات خادشة
ما تستهترش بيه.. حسام موافي يحذر من ارتفاع درجات الحرارة المستمرة
5 ضوابط.. يسري جبر: هذا سر البركة في البيع والشراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد سعد يحيي حفلا غنائيا في لندن .. 13 نوفمبر

بوستر حفل أحمد سعد
بوستر حفل أحمد سعد
سعيد فراج

يستعد الفنان أحمد سعد، لإحياء حفل غنائي ساهر له، في لندن، يوم 13 نوفمبر المقبل. 

بوستر حفل أحمد سعد 

أحمد سعد - شفتشي

أطلق  أحمد سعد، أغنية "شفتشي"، قبل قليل، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، وهي الأغنية الثانية من الوش الثاني من ألبوم “بيستهبل”.

أغنية "شفتشي" من كلمات منة القيعي، ومن ألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وجودت ونمراوي، ومكس هاني محروس، وماستر مازن مراد.

ويضم الوش الثاني من البوم "بيستهبل" أغنيات "بلونة واتحسدنا واتك اتك وحبيبي ياه ياه وشفتشي" وقرر أحمد سعد طرح أغنيات الوش الثاني اليوم بعد النجاح الكبير لأغاني الوش الأول وتصدر أغنياته التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر وعدد من دول الوطن العربي والعالم وهي أغنيات "مكسرات وتاني وبطة وأخويا وبيستهبل".

كلمات أغنية شفتشي

الله .. مانا حلو و عادي أهو

الله 

ما طلعت أنا هادي أهو

الله

دا انا رايق خالص أهو

يا تري

إيه جديد حاصل هناهو؟

الله

دانا دمي خفيف أهو

 الله

البوز والهم اختفوا

أها… 

كات فين المشكلة

لا دي واضحة

باينة زي الشمس ف عز الظهر أهو 

مين لما مشي؟

قلبت شفتشي

والضحك بقي للركب والدنيا مشمشي

مين لما اختفي؟

راحت الشحتفة 

ورحعنا لأيام الدلع والهنا والفرفشة

ها؟

مين لما مشي؟

قلبت شفتشي

والضحك بقي للركب والدنيا مشمشي

مين لما اختفي؟

راحت الشحتفة 

ورحعنا لايام الدلع والهنا والفرفشة

الله

مزيكتي بقت مقسوم

الله

وطلعت بعيش اليوم

يا سلام 

فيه تراوة جت هناهو؟

وفيه كلام

علي راحة بال اهو

الله

ما الناس أقدام أهو

تؤ الله

طرت أنا قدام أهو

الله

دا أنا مبسوط جدا أهو

ياتري

ايه جديد حاصل هناهو؟

مين لما مشي؟

قلبت شفتشي

والضحك بقي للركب والدنيا مشمشي

مين لما اختفى؟

راحت الشحتفة 

ورحعنا لايام الدلع والهنا والفرفشة

ها؟

مين لما مشي؟

قلبت شفتشي

والضحك بقى للركب والدنيا مشمشي

مين لما اختفى؟

راحت الشحتفة 

ورجعنا لأيام الدلع والهنا والفرفشة

أحمد سعد الفنان أحمد سعد لندن أغاني أحمد سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

علياء قمرون

كنت بكسب من بيع المناديل 10 آلاف جنيه شهريا.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

ترشيحاتنا

الدكتور كريم زكي الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين

أمين البيطريين: صندوق مرضى السرطان صرف 4 ملايين لصالح 45 طبيبا

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تلتقي ممثلي مؤسسة ظواهر بالأقصر لمناقشة المشروعات المنفذة

العمل في إسبوع

العمل في إسبوع.. جبران يتفقد مواقع إنتاج بالقليوبية والإسكندرية.. وأسواق تشغيل جديدة بإيطاليا

بالصور

مديرية الصحة : أهمية سرعة التدخل في استقبال حالات الطوارئ بمستشفيات الشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لا تعيد تسخين الأرز .. خطر صامت في انتظارك

إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي
إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي
إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي

تحدب الظهر| ما أسبابه وما مضاعفاته وكيف يمكن علاجه؟

تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟

الريحان كنز طبيعي يحارب أمراضا خطيرة.. يدعم صحة القلب ويقي من السرطان

فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان

فيديو

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد