بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
أخبار البلد

نقابة الصحفيين تستضيف الوفد الإعلامي البحريني المرافق لولي العهد

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استضافت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين المصريين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، الوفد الإعلامي المرافق لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى القاهرة، ظهر اليوم الأربعاء، بمقر النقابة.

وضم الوفد الإعلامي البحريني عددًا من القيادات الإعلامية والصحفية في البحرين، هم: أحمد خالد العريفي، رئيس مركز الاتصال الوطني، وعيسى الشايجي، رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، ومؤنس المردي، رئيس تحرير صحيفة "البلاد"، وراشد الحمر، رئيس تحرير صحيفة "الأيام"، وعبدالله الهامي، رئيس تحرير صحيفة "الوطن"، وعبدالله بوحجي، مدير عام وكالة أنباء البحرين.

حضر اللقاء، خالد البلشى نقيب الصحفيين، وجمال  عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وهشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وأكد محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة، أن زيارة الوفد الإعلامى البحرينى المرافق لولى العهد لمقر نقابة الصحفيين تؤكد على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، وحرص الجانبين على تعزيز التواصل وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل الصحفي والإعلامي.

وأضاف الشاذلى :"هذا اللقاء ليس مجرد زيارة بروتوكولية، بل تجسيد حيّ لمعاني الأخوة والتكامل الإعلامي بين مصر والبحرين، أثبتت التجارب أن الإعلام لم يعد فقط ناقلًا للخبر، بل أصبح شريكًا في صنع القرار، ومؤثرًا في الرأي العام، ومدافعًا عن القضايا القومية والمصالح المشتركة، ومن هنا تأتي أهمية تعزيز التعاون المشترك".

ولفت محمد السيد الشاذلى الى أن نقابة الصحفيين المصريين حريصة على فتح قنوات تواصل فعالة مع الأشقاء في مختلف الدول العربية، ودعم جهود التكامل الإعلامي العربي، مشيرا الى أن المنتدى العربي الذى تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، وبحث إعداد ميثاق شرف للتعامل مع الذكاء الاصطناعى.

ومن جانبه أكد أحمد خالد العريفي، رئيس مركز الاتصال الوطني بمملكة البحرين أن التعاون بين المملكة وجمهورية مصر العربية يمثل ركيزة أساسية في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، مشيرا الى أن الإعلام هو الجسر الذي يربط بين الشعوب ويعزز هذا التعاون.

وبدوره أشار عيسى الشايجي، رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، إلى الحرص على تطوير الشراكة بين جمعية الصحفيين البحرينية ونقابة الصحفيين المصريين، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون المهني وخدمة الإعلام العربي.

وأضاف مؤنس المردي، رئيس تحرير صحيفة البلاد: "لقاؤنا اليوم مع الزملاء في مصر يعكس حرص الإعلام البحريني على مد جسور التعاون والتكامل مع المؤسسات الصحفية المصرية في مختلف القضايا."

ونوه راشد الحمر، رئيس تحرير صحيفة الأيام الى أن العلاقات المصرية البحرينية تمثل نموذجًا للعمل العربي المشترك، مشيرا الى أن الإعلام شريك أساسي في ترسيخ هذا النموذج ودعمه.

وتابع عبدالله الهامي، رئيس تحرير صحيفة الوطن: "نحن أمام فرصة مهمة لتعزيز التنسيق الإعلامي بين البحرين ومصر، بما يخدم قضايا أمتنا ويعزز الحضور العربي على الساحة الدولية."

وذكر عبدالله بوحجي، مدير عام وكالة أنباء البحرين: "وكالة أنباء البحرين منفتحة على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الإعلامية المصرية، ونسعى لتبادل الخبرات بما يرتقي بالمحتوى العربي المشترك."

الصحفيين المصريين الوفد الإعلامي المرافق لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة

