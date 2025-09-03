عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: نشر الحرس الوطني يتطلب تنسيقًا مع الولايات وليس قرارًا فرديًا

انتقد مالك فرانسيس عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نشر الحرس الوطني في مدينة شيكاغو، واصفًا تصرفاته بأنها تميل إلى الديكتاتورية.

وأكد فرانسيس، في تصريحات مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك جرائم منتشرة بالفعل في عدد من المدن الأمريكية مثل شيكاغو، وفيلادلفيا، وديترويت، وكليفلاند، كما كانت في واشنطن.

وشدد على أن أي تدخل من الحكومة الفيدرالية يجب أن يتم بالتنسيق مع حكام الولايات ورؤساء البلديات، وفقًا لما ينص عليه الدستور الأمريكي.

وأوضح فرانسيس أن الدستور الأمريكي لا يتيح للرئيس إرسال الحرس الوطني إلى أي مدينة إلا في حالات استثنائية، مثل حدوث تمرد أو تعرض البلاد لهجوم من دولة أجنبية.

وأعرب عن تأييده لفكرة محاربة الإجرام وتجّار المخدرات، لكنه رفض الطريقة التي يتبعها الرئيس ترامب، مشيرًا إلى أن الأخير يتخذ قراراته بصورة فردية ولا يحترم القوانين أو حتى الدستور الأمريكي ذاته.

وفي رده على سؤال حول موقف الكونجرس الأمريكي من قرارات ترامب، قال فرانسيس إن الكونغرس حالياً شبه غائب، بسبب سيطرة أغلبية جمهورية متطرفة تخشى الرئيس ترامب، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية.

وواصل، أن أي عضو جمهوري يخالف ترامب أو ينتقده يواجه خطر خسارة مقعده في الانتخابات القادمة، مما أدى إلى غياب معارضة واضحة لسياسات الرئيس، على الرغم من تعارضها مع المبادئ الدستورية.