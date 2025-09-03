قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: نشر الحرس الوطني يتطلب تنسيقًا مع الولايات وليس قرارًا فرديًا

الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
محمود محسن

انتقد مالك فرانسيس عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نشر الحرس الوطني في مدينة شيكاغو، واصفًا تصرفاته بأنها تميل إلى الديكتاتورية.

وأكد فرانسيس، في تصريحات مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"،  أن هناك جرائم منتشرة بالفعل في عدد من المدن الأمريكية مثل شيكاغو، وفيلادلفيا، وديترويت، وكليفلاند، كما كانت في واشنطن.

وشدد على أن أي تدخل من الحكومة الفيدرالية يجب أن يتم بالتنسيق مع حكام الولايات ورؤساء البلديات، وفقًا لما ينص عليه الدستور الأمريكي.

وأوضح فرانسيس أن الدستور الأمريكي لا يتيح للرئيس إرسال الحرس الوطني إلى أي مدينة إلا في حالات استثنائية، مثل حدوث تمرد أو تعرض البلاد لهجوم من دولة أجنبية.

وأعرب عن تأييده لفكرة محاربة الإجرام وتجّار المخدرات، لكنه رفض الطريقة التي يتبعها الرئيس ترامب، مشيرًا إلى أن الأخير يتخذ قراراته بصورة فردية ولا يحترم القوانين أو حتى الدستور الأمريكي ذاته.

وفي رده على سؤال حول موقف الكونجرس الأمريكي من قرارات ترامب، قال فرانسيس إن الكونغرس حالياً شبه غائب، بسبب سيطرة أغلبية جمهورية متطرفة تخشى الرئيس ترامب، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية.

وواصل، أن أي عضو جمهوري يخالف ترامب أو ينتقده يواجه خطر خسارة مقعده في الانتخابات القادمة، مما أدى إلى غياب معارضة واضحة لسياسات الرئيس، على الرغم من تعارضها مع المبادئ الدستورية.

مالك فرانسيس الحزب الجمهوري الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

الضرائب

الضرائب: ارتفاع حصيلة الإقرارات الضريبية لـ 177.45 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي

سعر الذهب

آخر تحديث لأشهر جرام ذهب اليوم 4-9-2025

الدولار

سعر الدولار مساء اليوم 4-9-2025

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد