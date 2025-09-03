ميدو: عادل مصطفى مدرب كبير ولن يغادر بعد تعيين مدرب أجنبي

أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بقرار مجلس إدارة النادي الأهلي، باختيار عادل مصطفى ضمن الجهاز الفني الجديد الذي يقود القلعة الحمراء.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه أوضة اللبس: "عادل مصطفى مدرب كبير ووجوده في الأهلي يمثل إضافة للفريق على المستوى الفني وغيره".

وتابع قائلا: "اختيار جهاز فني من أبناء النادي أمر مميز يحسب لمجلس الإدارة وجميعهم لبوا نداء ناديهم رغم ارتباطهم بأندية أخرى".

وأضاف: "وليد صلاح الدين كان مستقر في منصبه وعمله مع نادي زد ومع ذلك وافق على الانضمام للجهاز الفني الجديد للأهلي على الفور دون تردد".

وأكمل: "دون تردد، الجهاز الفني المؤقت سيكمل مهامه مع المدرب الأجنبي الجديد الذي سيتولى المهمة مستقبلا دون شك".

وأتم: "يجب على إدارة الأهلي ولجنة التخطيط التأني قبل اختيار المدرب الأجنبي لأن خوسيه ريبيرو لم يتم مذاكرته بشكل جيد".