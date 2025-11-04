قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

علاء زينهم يكشف لـ صدى البلد: برفض أي عمل ضد مبادئي | خاص

الفنان علاء زينهم
الفنان علاء زينهم
أوركيد سامي

كشف الفنان علاء زينهم عن كواليس  تتعلق باختياره لأدواره الفنية، مؤكدًا أنه يرفض أي عمل يتعارض مع مبادئه أو يحتوي على مشاهد لا تتناسب مع قناعاته الشخصية، حتى لو كان الدور يحمل فرصًا كبيرة للنجاح.

وقال زينهم، في لقاء خاص مع موقع "صدى البلد"، إنه يحرص دائمًا على تقديم فن هادف ومحترم يليق بالجمهور المصري والعربي، مشيرًا إلى أنه رفض في وقت سابق المشاركة في فيلم "مجنون أميرة" بسبب وجود مشهد تحرش لا يتماشى مع ما يؤمن به من قيم وأخلاق.

وأضاف زينهم أنه يتلقى عروضًا عديدة لأدوار مختلفة، لكنه لا يتردد في الاعتذار عن أي "أوردر" أو عمل فني إذا شعر أن الدور جريء بشكل مبالغ فيه أو ضد مبادئه الفنية والإنسانية، مؤكدًا أن احترام الجمهور لن يأتي إلا من خلال التزام الفنان بما يقدمه من محتوى.

