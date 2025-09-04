قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لم يتم قيده رسميا.. شوبير يكشف أزمة حمزة علاء مع ناديه الجديد
وزير الري: حريصون على التعاون مع السودان خاصة بمجال المياه
خبير اقتصادي: قادرون على استكمال مسيرتنا الناجحة دون اللجوء لبرنامج جديد مع صندوق النقد
احذر منها .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول حلوى المولد؟
استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط عراقيل إسرائيلية
عمر متولي يكشف عن الانتماء الكروي للزعيم عادل إمام
روسيا : سنصادر ممتلكات بريطانية وسنعوض ما فقدناه بأراضي أوكرانية
لطلاب المدارس .. ننشر توزيع مناهج العام الدراسي الجديد 2026 جميع الصفوف
مصريات وأجانب.. القبض على 6 فتيات يمارسن الرذيلة داخل نادٍ صحي بمصر الجديدة
حملات على أوكار الكيف .. مقتل 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ 86 مليون جنيه
وزير الإسكان: تخصيص 568 قطعة لمن تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية في الشروق
الحوثي يستهدف مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تهنئ الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

تقدمت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالتهنئة إلى الأمة الإسلامية في شتى بقاع العالم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ، والذي يوافق الثاني عشر من ربيع الأول للعام الهجري ١٤٤٧.

ووجه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أرق عبارات التهنئة لجميع المسلمين عبر العالم، بهذه المناسبة العطرة التي لابد أن نتذكر معها صفات صاحب الذكرى الطيبة، والذي نشر الحب والتسامح بين البشر، وأوصى بحسن المعاملة مع الجميع، فبات خير سفير لدعوته وأمته، وهو الذي قال فيه الله تعالى في قرآنه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ صدق الله العظيم.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن ذكرى المولد النبوي الشريف لا يمكن أن تمر دون استحضار القيم العظيمة التي زرعها عليه السلام في الخلق، واستعادة المعاني المخلصة للمودة والحب والتسامح وحسن الخلق بين البشر، داعيًا الأمتين العربية والإسلامية إلى عودة الاقتداء بخصال وطباع النبي الكريم، حتى نكون خير سفراء له ولدعوته ودينه، وخلقه.

وفي ختام تهنئته، تقدم المستشار محمود فوزي، بأرق دعوات التوفيق والنجاح إلى الشعب المصري، داعيًا الله أن يحفظ مصر وقيادتها ومؤسساتها من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، في ظل قيادة حكيمة وقوية، تحفظ أمن الوطن ومقدراته.

وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ذكرى المولد النبوي الشريف المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المسلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

الدولار الامريكي

سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك

رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك

ارشيفية

والدتها سحبت منها التليفون.. تشريح جثة قاصر قفزت من الخامس بعين شمس

دولار امريكي

رسميا الان.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

السهر

3 مخاطر غير متوقعة لـ السهر على الصحة

لانشون

قبل المدارس.. طريقة تحضير لانشون فراخ

السيارات السوداء

دراسة: السيارات السوداء ترفع حرارة الشوارع بنحو 4 درجات مئوية

بالصور

احذر منها .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول حلوى المولد؟

اضرار حلوى المولد النبوي
اضرار حلوى المولد النبوي
اضرار حلوى المولد النبوي

أطعمة يومية تشكل خطراً على الدماغ.. تزيد خطر الإصابة بالخرف المبكر

أطعمة تسبب ضعف الذاكرة وانخفاض الكتلة العصبية
أطعمة تسبب ضعف الذاكرة وانخفاض الكتلة العصبية
أطعمة تسبب ضعف الذاكرة وانخفاض الكتلة العصبية

شاركها مع أحبابك.. رسائل تهنئة المولد النبوي2025

تهنئة المولد النبوي 2025
تهنئة المولد النبوي 2025
تهنئة المولد النبوي 2025

احترس إن كنت منهم.. أشخاص ممنوعون من تناول حلوى المولد

أشخاص يجب أن يتجنبوا حلوى المولد
أشخاص يجب أن يتجنبوا حلوى المولد
أشخاص يجب أن يتجنبوا حلوى المولد

فيديو

انتهاء خلاف شيرين عبد الوهاب وياسر قنطوش

من الخلاف إلى الصلح.. القصة الكاملة لأزمة شيرين ومحاميها

رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية بالكيان العسكري

رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد