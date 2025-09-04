إنتصار مدو .. إغلاق شبكة القرصنة الرياضية الشهيرة استريم إيست

نجحت السلطات المصرية في إغلاق شبكة القرصنة الرياضية الشهيرة “استريم إيست” (Streameast)، وذلك بعد أن سجلت أكثر من 1.6 مليار زيارة خلال العام الماضي بحسب ما أعلن عنه التحالف من أجل الإبداع والترفيه (ACE)، ومقره الولايات المتحدة.

كما وصف الإتحاد والذي يقبع مقره في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها “انتصار مدوٍ” في مواجهة القرصنة الرقمية.

ونوه التحالف إلى أن حركة المرور على مواقع الشبكة كانت تأتي أساساً من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والفلبين وألمانيا، وقد تم تحويل جميع نطاقات Streameast الآن إلى صفحة “شاهد بشكل قانوني” التابعة لـ ACE، في رسالة واضحة ضد القرصنة الرقمية.

ويشار إلى أن شبكة Streameast تدير أكثر من 80 نطاقاً إلكترونياً، مما جعلها أكبر منصة غير قانونية لبث المباريات الرياضية المباشرة على مستوى العالم، حيث وفرت للمستخدمين وصولاً غير مصرح به إلى مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى، إلى جانب بطولات رياضية أمريكية مثل NFL وNBA وMLB وNHL.

ومن جانبه ؛ صرح رئيس التحالف ورئيس جمعية الأفلام الأمريكية، تشارلز ريفكين قائلا : “حققنا انتصاراً حاسماً في معركتنا لاكتشاف وردع وتفكيك مرتكبي الجرائم الرقمية، عبر إسقاط أكبر منصة رياضية غير قانونية على الإطلاق.”

وبدوره أعتبر إد مكارثي، المدير التنفيذي لمجموعة البث الرياضي DAZN تفكيك Streameast انتصاراً كبيراً لكل من يستثمر في منظومة الرياضة المباشرة ويعتمد عليها.

وذكر المسؤول ذاته قائلا : كانت هذه المنصة الإجرامية تستنزف قيمة الرياضة وتعرض المشجعين حول العالم للخطر. نُثني على السلطات المصرية وACE لهذا الإنجاز”.