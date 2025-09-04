لمواجهة الجوع.. الولايات المتحدةتقدم مساعدات عاجلة بقيمة 32.5 مليون دولار إلى نيجيريا

في خطوة استثنائية على صعيد سياستها الخارجية، أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 32.5 مليون دولار إلى نيجيريا، وذلك لمواجهة تفاقم أزمة الجوع التي تعصف بالبلاد.

وتأتي هذه المبادرة بعد فترة طويلة من تقليص المساعدات الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي جمّد معظم برامج الدعم التي كانت تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأوضحت البعثة الأمريكية في نيجيريا، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن التمويل الجديد سيُخصص لتأمين الغذاء والدعم التغذوي للفئات الأكثر تضرراً من النزاعات، خاصة بين النازحين داخلياً في ولايات الشمال.

وكانت مارجوت فان دير فيلدن، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في غرب أفريقيا، قد حذرت في يوليو الماضي من أن استمرار الاضطرابات الأمنية وتراجع مستويات التمويل يضع شمال نيجيريا أمام "أزمة جوع غير مسبوقة"، مشيرة إلى أن الوضع قد يترك أكثر من 1.3 مليون شخص بلا غذاء، إضافة إلى تهديد استمرار عمل نحو 150 مركزاً للتغذية في ولاية بورنو.

ووفق البيان الأمريكي، فإن حزمة المساعدات الجديدة ستغطي احتياجات 764,205 شخصاً في ولايات شمال شرق وشمال غرب نيجيريا، وهي المناطق الأكثر تضرراً من النزاعات المسلحة وانعدام الأمن الغذائي. وتشمل هذه المساعدات توفير برامج التغذية التكميلية لما يزيد على 41,569 امرأة وفتاة من الحوامل والمرضعات، إضافة إلى 43,235 طفلاً، وذلك عبر آلية قسائم غذائية إلكترونية تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وتُعد نيجيريا، أكبر دول القارة الأفريقية من حيث عدد السكان، من أكثر البلدان عرضة لتبعات الأزمات الإنسانية المعقدة، حيث يفاقم العنف المسلح والفقر والتغير المناخي من التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في البلاد.