مأساة إنسانية قرب جزر الكناري.. تحقيقات إسبانية في مقتل مهاجرين على متن قارب مكتظ
نقيب الإعلاميين: تشفير الدوري جائز.. وحقوق بث المباريات ملك الأندية
خبير: إسرائيل تستخدم روبوتات مفخخة في قطاع غزة
لمواجهة الجوع.. الولايات المتحدةتقدم مساعدات عاجلة بقيمة 32.5 مليون دولار إلى نيجيريا
الحبس 4 أيام لشخص نَصَبَ واحتال على المواطنين في الإسكندرية
ماذا نقول ونفعل يوم المولد النبوي؟.. 6 أمور احرص عليها
ترامب: أمريكا دولة قوية وبدونها يموت العالم
30 دولة داعمة لـ كييف.. ماكرون: التحضيرات الخاصة بضمانات أمنية لأوكرانيا اكتملت
اسكتلندا توقف دعم شركات السلاح المتعاملة مع إسرائيل وسويني يدعو لندن للاعتراف بفلسطين
سأعود قريبا للفن.. أول ظهور لـ صبري عبد المنعم بعد تعرضه لوعكة صحية| صور
رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك
سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025
أخبار العالم

أزمة الجوع في نيجيريا
أزمة الجوع في نيجيريا
القسم الخارجي

في خطوة استثنائية على صعيد سياستها الخارجية، أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 32.5 مليون دولار إلى نيجيريا، وذلك لمواجهة تفاقم أزمة الجوع التي تعصف بالبلاد. 

وتأتي هذه المبادرة بعد فترة طويلة من تقليص المساعدات الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي جمّد معظم برامج الدعم التي كانت تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأوضحت البعثة الأمريكية في نيجيريا، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن التمويل الجديد سيُخصص لتأمين الغذاء والدعم التغذوي للفئات الأكثر تضرراً من النزاعات، خاصة بين النازحين داخلياً في ولايات الشمال.

وكانت مارجوت فان دير فيلدن، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في غرب أفريقيا، قد حذرت في يوليو الماضي من أن استمرار الاضطرابات الأمنية وتراجع مستويات التمويل يضع شمال نيجيريا أمام "أزمة جوع غير مسبوقة"، مشيرة إلى أن الوضع قد يترك أكثر من 1.3 مليون شخص بلا غذاء، إضافة إلى تهديد استمرار عمل نحو 150 مركزاً للتغذية في ولاية بورنو.

ووفق البيان الأمريكي، فإن حزمة المساعدات الجديدة ستغطي احتياجات 764,205 شخصاً في ولايات شمال شرق وشمال غرب نيجيريا، وهي المناطق الأكثر تضرراً من النزاعات المسلحة وانعدام الأمن الغذائي. وتشمل هذه المساعدات توفير برامج التغذية التكميلية لما يزيد على 41,569 امرأة وفتاة من الحوامل والمرضعات، إضافة إلى 43,235 طفلاً، وذلك عبر آلية قسائم غذائية إلكترونية تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وتُعد نيجيريا، أكبر دول القارة الأفريقية من حيث عدد السكان، من أكثر البلدان عرضة لتبعات الأزمات الإنسانية المعقدة، حيث يفاقم العنف المسلح والفقر والتغير المناخي من التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في البلاد.

الجوع المجاعة نيجيريا الأمم المتحدة الولايات المتحده تمويل غذائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

احذروا ظاهرتين جويتين.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس وتفاصيل الحالة الجوية غدا

أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة

سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025

طريقة عمل عصير البنجر الأصلية

في ساعة هتأكلي ولادك حلاوة المولد .. أسرع طريقة لعمل الملبن زي زمان

نرمين الفقي تستعرض جمالها في عطلتها الصيفية

أصعب لحظات حياة أحمد السعدني

كبرت 15 سنة في لحظة.. أحمد السعدني يتحدث عن أصعب فترات حياته

