قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإصلاح الزراعي: تطهير أكثر من 4900 مسقى و143منفذا متحركا بأسعار مخفضة

المنافذ
المنافذ
شيماء مجدي

كشفت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، عن أنه تم الإنتهاء خلال شهر أغسطس الماضي، من تطهير نحو 4919 مسقى بمختلف المحافظات، من إجمالي 5560 مسقى مستهدفًا، وهو ما يمثل نسبة إنجاز بلغت 88%، وذلك بهدف تحسين كفاءة الري وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع، مما يعود بالنفع على المنتفعين.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة، حول أبرز جهود الهيئة وأنشطتها لدعم المنتفعين خلال شهر أغسطس الماضي.

وأشار الخطيب إلى جهود الهيئة في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة استجابةً لمبادرات القيادة السياسية لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء، مشيرا إلى أنه تم خلال أغسطس إطلاق نحو 19 قافلة منافذ متحركة شملت 143 سيارة، محملة بالمنتجات الغذائية المختلفة من إنتاج مشروعات محطات الهيئة ، وتشمل: بيض المائدة، السلع الغذائية، منتجات الألبان، الأسماك واللحوم، حيث تم طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح بين 25 و 30%.

واضاف أن تلك القوافل شملت  8 قوافل بإجمالي 62 سيارة في ميادين القاهرة الكبرى وضواحي الجيزة،  بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وسيارات "تحيا مصر"، فضلا عن 11 قافلة بإجمالي 81 سيارة في محافظات البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية والإسكندرية، لتوفير بيض المائدة بأسعار تقل عن سعر السوق بنحو 20%، وذلك من إنتاج محطات الإصلاح الزراعي التابعة لتلك المديريات.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة مواصلة جهود حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتنمية الريف المصري، حيث تم خلال أغسطس إزالة 89 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية تجاوزت 6 أفدنة، أغلبها حالات ازالات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بهدف حماية الرقعة الزراعية ومنع أي تعديات عليها، مشيرا إلى مواصلة جهود الهيئة لدعم المزارعين، ومتابعة عملية توزيع وصرف الأسمدة على المنتفعين، مع تقديم كافة سبل الدعم لتيسير عمليات الصرف عليهم، ذلك بالإضافة الى تقديم خدمات الإرشاد والتوعية للمزارعين، والمرور على الزراعات لتقديم التوصيات الفنية اللازمة، بهدف تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.

تحديث الجمعيات الزراعية

وأكد الخطيب استمرار جهود الهيئة العامة للإصلاح الزراعي  في تقديم الدعم للمزارعين والمواطنين على حد سواء، من خلال تطوير وتحديث الجمعيات الزراعية وتوفير منتجاتها عبر المنافذ الثابتة المنتشرة في كافة المديريات وديوان عام الهيئة.

الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المنتفعين السلع الغذائية منتجات الألبان الأسماك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

ترشيحاتنا

جولة محافظ أسوان

محافظ أسوان يتفقد سرادقات الطرق الصوفية للاحتفال بالمولد النبوى الشريف

جهود مديرية العمل بأسوان

عمل أسوان: استخراج وطباعة 744 شهادة قياس مهارة وكارنيه مزاولة مهنة بنظام الطباعة المميكنة الجديدة

جهود محافظة أسوان

إزالة 80 حالة تعد بأسوان بالمرحلة الثانية من الموجة الـ 27

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد