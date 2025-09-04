اتخدعنا فيهم | نجم الأهلي يطالب برحيل ثلاثي الفريق

انتقد محمد عبدالجليل، نجم الأهلي السابق، عددا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد الأداء الذي ظهر عليه الفريق منذ بداية الموسم الجاري، والتي كان آخرها الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

وقال محمد عبدالجليل، في تصريحات ببرنامج “اللعيب”، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "إحنا اتخدعنا جدًا، جمهور الأهلي وإحنا اتخدعنا في 4 و5 لاعبين، مش متوقع يكونوا بهذا المستوى، على رأسهم محمود حسن (تريزيجيه) وأشرف بن شرقي وزيزو".

وأضاف: “أفشة والشحات، لازم واحد فيهم يمشي، وجراديشار وأشرف بن شرقي لازم يمشوا، في الانتقالات الشتوية المقبلة”.

وتابع: “بن شرقي اتضح إنه بيلعب ببدلة وكرافتة، شايف نفسه إنه نجم الفريق”.