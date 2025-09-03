عمرو سماكة: زيزو لازم يطير في الملعب عشان الـ 100 مليون جنيه بتوع الأهلي

انتقد عمرو سماكة نجم الأهلي الأسبق ارتفاع أسعار اللاعبين في الكرة المصرية مقارنة بمردودهم في الملعب .

وقال عمرو سماكة الذي حل ضيفا على الإعلامي عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان:" دلوقتي الأسعار بقي مبالغ فيها جدا في الكرة المصرية إزاي أدفع خمسين مليون جنيه في لاعب مش بيعرف يعدي واحد ضد واحد"

وتابع عمرو سماكة :" مفيش لاعب في مصر يستاهل الأرقام اللي بتتقال دي ، ولو زيزو خد 100 مليون من الأهلي يبقي لازم يكون يطير في الملعب عشان الأرقام دي ".

وأكمل:" اللاعيبة الأفارقة المتميزة بتاخد مليون دولار وبتلعب في دوريات أوروبية ".