فن وثقافة

نضال الشافعي: مازلت أشاهد زوجتي في كل مكان .. ونجوت بمعجزة بعد انفجار القولون

سعيد فراج

للمرة الأولى تحدث الفنان نضال الشافعي عن زوجته الراحلة الفنانة هند علي، التي رحلت عن عالمنا منذ 4 شهور، وذلك من خلال تصريحات لبرنامج "ورقة بيضا" تقديم الإعلامية يمني بدراوي خلال الموسم الثالث المذاع على قناة النهار كل يوم خميس الساعة 5 .

وقال نضال الشافعي عن زوجته الراحلة، "لم استطع التعامل مع احساس الفقد، خاصة أن زوجتي لم تكن مجرد زوجة، ولكنها كانت صاحبة وصديقة، فقد تعرفت عليها منذ كانت في الصف الثاني الاعدادي، ونشأت بينا قصة حب كبيرة".

وبشأن وفاتها قال نضال الشافعي، "جاءت وفاتها بشكل غير متوقع، فكان شئ في غاية الصعوبة أن افقد نصي الثاني، إلا أن فقدت حياة كاملة، كانت تحمل هم كبير عني، فإذا كان نضال وصل إلى شئ فهو بسببها، ولولا مشاركتها ووقفها بجواري لم أكن استطيع أن اصل لشئ، فقد استغنت عن حلمها وطموحها من أجلي".

وأضاف، "الخناقة اللي هعملها معاها أول ما أشوفها في العالم التاني أنها مشيت وسابتنى ومش ده اللي اتفقنا عليه، فقد ناقش مسلسل كتالوج تفاصيل الحياة ما بعد الوفاة بالحرف، ولكن أنا لم أملك رفاهية الانكسار، وحاولت أن أجمع شمل الأسرة بأسرع وقت، وبعد مرور 10 أيام فقط أصريت على أن يذهب أولادي إلى المدرسة وتسير الحياة طبيعية".

بشأن تعلقه الشديد بزوجته قال الشافعي، "لازلت اتحدث معاها واتشاجر معاها، أشعر أنها مازالت موجودة حولي ومعي، مع الاسف الشديد لم تلحق أن توصيني بشئ لأنها توفيت بشكل مفاجئ، وربنا يرحمها ويصبرنا على فراقها".

وبشأن دخول أولاده المجال الفني قال، " لا أريد أن يدخل أحد ابنائي المجال الفني، رغم أن لديهم فكرة التذوق الفني عالية لكني لم أحب فكرة دخولهم للمجال الفني، فأنا ضعيف أمام أولادي، وفخور باختيار زوجتي التي تعبت كثيراً في تربية الأولاد".

وعن بداية دخوله الوسط الفني قال، " أهلي دعموني قبل دخولي الوسط الفني، فأنني مولود في القاهرة، ولكن أصلي من المنوفية، فلي الشرف أن أكون من أسرة متوسطة وكان ذلك بمزج أكثر من رائع بأن أكون أكثر قربة من الناس بمشاكلهم وحكاويهم، فقد كان شخصية "فضل" في فيلم الجزيرة  من الشخصيات الحقيقة التي قابلتها، ومستوحاة من جاري في منطقة أبو قتادة  

تحدث نضال الشافعي عن الصعوبات التي واجهها في حياته قائلا، "حدث خلاف في الشغل ، وحزنت بصورة كبيرة لدرجة انفجار القولون ، كانت معجزة من الله سبحانه وتعالي أن أخرج من تلك المحنة، لأن الأمر ازداد سوء بسبب دخولي في غيبيوبة، حتي أخبرني الطبيب أنني عشت بمعجزة كبيرة وفضل الله، وأيضاً بعد التخرج ب 3سنوات قررت أن اعتزل قبل أن ادخل الوسط الفني، ولكني قابلت المخرج خالد جلال بالصدفة وقرر أن يدخلني الوسط الفني عاجلا، ومنعني من السفر".

وعن النجوم المقربين بالنسبة له تحدث الشافعي عن الزعيم عادل إمام قائلاً، "نجم عظيم،كان يعاملنا في تصوير مسلسل فرقة ناجي عطا الله كأننا أولاده،  فهو من أعظم الممثلين في مصر، وسبب رئيسي في نجومية فنانين كبار على الساحة الآن، وأيضاً محمد إمام بالنسبة لي أخي الذي ينصحني باستمرار.

