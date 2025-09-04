بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة

قالت الفنانة بدرية طلبة إن هناك تصفيات حسابات من بعض الناس، ورفضت ما قام به بعض الصحفيين والصفحات خلال فرح ابنتها، والتي استهدفت سمعتها وشرفها.

هاشتاج مقاطعة بدرية طلبة

ولفتت الفنانة بدرية طلبة خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “كلام الناس” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامية ياسمين عز إلى أن أحد الأشخاص تطاول عليها واضطرت إلى رفع قضية عليه، وردت على هاشتاج مقاطعة بدرية طلبة: «هو انا مياه غازية أو مياه معدنية هتقاطعوها».

واستكملت: «أنا الجوكر بتاعت الشغلانة واللي بيجيبوني علشان أقوم بأدوار تعيش العمر».