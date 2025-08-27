الله معنا فمن علينا.. بدرية طلبة تتجاهل أزمتها الأخيرة مع النقابة

نشرت الفنانة بدرية طلبة، فيديو لها من البحر أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية، محاولة أن تظهر تجاهلها لمشكلتها الأخيرة مع نقابة المهن التمثيلية.

ونشرت بدرية طلبة الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك وعلقت عليه قائلة: “الله معنا فمن علينا”.

نقابة المهن التمثيلية تقرر تحويل بدرية طلبة للتحقيق

وكانت قد قررت نقابة المهن التمثيلية إحالة الفنانة بدرية طلبة إلى التحقيق نظراً لما بدر منها من إساءة إلى الجمهور والشعب المصري خلال الفترة الماضية عبر فيديوهات البث المباشر.

وانفعلت الفنانة بدرية طلبة على متابعيها في فيديو بث مباشر لها عبر فيسبوك أمس، بسبب بعض الانتقادات الجارحة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية عبر السوشيال ميديا.