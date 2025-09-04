قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
محافظ الشرقية: افتتاح 53 مشروعا تنمويا وخدميا خلال سبتمبر بتكلفة مليار جنيه
الرئيس السيسي يطمئن المصريين: رسائل قوية لمواجهة التحديات
العثور على جثة سيدة متحللة داخل بئر مياه في مدافن عرب المدابغ بأسيوط
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك: لا مكان للمتراخين.. والفرصة للأجهز والأكثر التزاما
أدرعي: جيش الاحتلال يشن عدوانا ضد مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة
خطيب الأوقاف: الله أذن بالخير لكل الخلق بمولد الحبيب المصطفى
أخبار العالم

تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني

معاناة أطفال الحروب في غزة
معاناة أطفال الحروب في غزة
القسم الخارجي

نظّمت منظمة الإغاثة الإسلامية، الخميس، فعالية أمام مبنى البرلمان الألماني "البوندستاج" في برلين، للتذكير بمعاناة الأطفال في مناطق النزاعات، خصوصًا في قطاع غزة الذي يرزح تحت حصار وحرب مستمرة منذ نحو عامين.

وأفاد مراسل الأناضول بأن المشاركين رفعوا لافتات كُتب عليها "التضامن مع الأطفال في مناطق الحروب"، إلى جانب صور لأطفال مرفقة بقصص عن معاناتهم اليومية.

وقال نائب المدير العام للمنظمة، نوري كوسالي، إن الفعالية انطلقت بالتوازي مع حملة "وجبة يتيم" التي أطلقتها المنظمة، مشيرًا إلى أن الهدف هو لفت انتباه الحكومة والبرلمانيين الألمان إلى مأساة الأطفال في بؤر الصراع.

وأكد كوسالي أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة يجب أن يتم بشكل عاجل ودون عوائق، مضيفًا أن الدعم لا ينبغي أن يقتصر على التبرعات الفردية، بل يتطلب تحمّل الحكومات لمسؤولياتها الأخلاقية والسياسية تجاه المدنيين.

وتأتي هذه الفعالية في وقت تواصل فيه إسرائيل، بدعم أمريكي، حربها على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي خلّفت أكثر من 64 ألف قتيل و161 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين ومجاعة أودت بحياة المئات، بينهم 131 طفلًا.

ويشير مراقبون إلى أن اختيار مكان الفعالية أمام البرلمان الألماني يعكس رسالة مباشرة إلى صانعي القرار في برلين، حيث تواجه الحكومة الألمانية ضغوطًا متزايدة من منظمات حقوقية وقطاعات من المجتمع المدني لمراجعة سياستها تجاه الحرب في غزة. كما يُتوقع أن تسهم هذه التحركات الشعبية في توسيع النقاش الداخلي حول مسؤولية ألمانيا التاريخية والأخلاقية في دعم حقوق الإنسان عالميًا.

