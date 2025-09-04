مصطفى بكري: لدينا جيش وطني قوي لا يقبل التفريط في أرضه

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لدينا جيش وطني قوي لا يقبل التفريط في أرضه ويحمي حدوده بكل قوة، مشيرا إلى أن مصر قوية وقادرة على التحدي .

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر لن تسمح بالتهجير، والتآمر على حدودها وأمنها القومي، مؤكدا أن الشعب المصري ليس له مثيل في الوطنية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن إسرائيل لن توافق على وقف القتال، بل تسعى إلى هدنة مؤقتة، وأن حوالي 766 ألف شخص غادروا مدينة غزة، لافتا إلى أن الأمم المتحدة أعلنت حدوث مجاعة رسميا، وتلك هي المؤامرة التي يتم تنفيذها أمام العالم.