رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية

طمأنت الفنانة السورية سميرة توفيق جمهورها بعد أن تعرضت لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وقالت الفنانة من خلال تسجيل صوتي بثه الإعلامي عماد الهواري ، أنها الآن فى احد المستشفيات فى أبو ظبي وأن حالتها استقرت بشكل كبير وأن الفريق الطبي يتابع حالتها باستمرار بعد أن خضعت لقسطرة.

ووجهت سميرة توفيق رسالة شكر لجمهورها ، معلقة،"بشكر جمهوري اللى دعالي وصلولي وطلبولي الشفاء من ربنا".

من هى سميرة توفيق

واشتهرت سميرة توفيق بالعديد من الاعمال الفنية الجديدة واشتهرت بالغناء باللهجة البدوية، وقدم لها الشعراء والملحنون من لبنان وسوريا والأردن العديد من الأغاني التي نالت شهرة عربية، منها أغنيات "حسنك يا زين" و"أسمر خفيف الروح" للفنان توفيق النمري التي كانت بداية شهرتها.