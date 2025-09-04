ياسمين عز للسيدات: مكونات الحلوى نفس مكونات جوزك

قالت الإعلامية ياسمين عز خلال تقديم برنامج “كلام الناس” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”: «مالهاش لازمة نجيب عروسة المولد وأنتي موجودة في الحياة اتشطري أنتي بس وقومي بيعي غويشة ولا فردة حلق وأنزلي اشتريله الحصان واشتري عروسة المولد ليكي وكمان عريس المولد».

حلاوة المولد

وأضافت الإعلامية ياسمين عز خلال نصائحها للسيدات: «حلاوة المولد معمولة من العسل والسكر وهي نفس مكونات جوزك بالظبط فنجيب ليه حلاوة مولد وهو موجود؟».

واستكملت ياسمين عز حديثها الموجه للسيدات: «عاوزة تخسي أقفلي بؤقك وبطلي أكل وحلويات وأقصى شئ في أحلامك تكليه النهاردة حتة حمصية قد السمسمية».

وكانت قد أطلت الإعلامية المصرية ياسمين عز بإطلالة ساحرة خطفت الأنظار على شاطئ البحر، حيث اختارت فستاناً باللون الأبيض الطويل بتصميم كورسيه ضيق أبرز رشاقتها وأناقتها.



