بالفستان الأبيض.. ياسمين عز تخطف الأنظار في أحدث ظهور| صور

شاركت المذيعة ياسمين عز متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها في الساحل الشمالي.

فستان ياسمين عز في الساحل

تألقت ياسمين عز في أحدث ظهور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوف باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت ياسمين عز حذاء مسطح باللون الأبيض، مع قبعة خوص و تزينت بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات التي زادت من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، بدت ياسمين عز بخصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها وكشفت عن جمالها.