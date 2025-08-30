قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
9 لاعبين.. غيابات مؤثرة للأهلي أمام بيراميدز بالدوري
خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب
أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الأيام
بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق انتخابات نقابة القراء بإشراف قضائي كامل
تخلص من ضغوط الحياة اليومية بعبادة بسيطة .. واعظة بالأزهر تكشف عنها
أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه في البنوك المصرية
هل من لم يصلِ الفجر فى وقته ربنا مش بيحبه وغضبان عليه؟.. داعية يرد
يقترب من 5000 جنيه..أسعار الذهب اليوم السبت 30 أغسطس 2025
الجيش الأوكراني يعلن عن استهداف مصفاتي نفط روسيتين
مدبولى يدعو الشركات الصينية للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية بمصر
أموى: نعمل على تطوير المنظومة الجمركية لدفع حركة الاستثمار والتجارة
ماذا حدث للسيدة آمنة عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ؟
بالفستان الأبيض.. ياسمين عز تخطف الأنظار في أحدث ظهور| صور

هاجر هانئ

شاركت المذيعة ياسمين عز متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها في الساحل الشمالي.

فستان ياسمين عز في الساحل

تألقت ياسمين عز في أحدث ظهور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوف باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت ياسمين عز حذاء مسطح باللون الأبيض، مع قبعة خوص و تزينت بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات التي زادت من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، بدت ياسمين عز بخصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها وكشفت عن جمالها.

فستان ياسمين عز ياسمين عز صور ياسمين عز اطلالات ياسمين عز

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

تنسيق الجامعات 2025

جهز أوراقك .. المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية والأهلية 2025

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الدكتور محمد البلاصي

أخطأت في التقدير.. الدكتور صاحب واقعة الرقص بعد عملية قيصرية يعتذر

أحمد العمري

العمري يُحيي احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف.. الاثنين 1 سبتمبر 2025

وزير الري

الري: ننسق مع أجهزة الكهرباء لضمان استقرار تغذية المحطات وضمان التشغيل الآمن لها

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تهنئ أبناء القليوبية بمناسبة العيد القومي للمحافظة

بالصور

فستان بسيط.. مي حلمي تستعرض رشاقتها على البحر

أسرع تحويل سيارة بنزين إلى كهربائية في يوم واحد فقط

مشترو السيارات الكهربائية في أوروبا يتخلصون من تسلا لمصلحة الصين

ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

