زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جنوب شرقي أفغانستان

ضرب زلزال بلغت شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر يوم الخميس 4 سبتمبر 2025 جنوب شرقي أفغانستان، وفقًا لما أوردته مواقع الاخبار الأفغانية استنادًا إلى سجلات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)

وقع الهزة بعد أسبوع على زلزال مدمّر بقوة 6.0 درجة ضرب شرق البلاد ليلة 31 أغسطس، وسجل حينها خسائر بشرية فادحة تجاوزت 2,200 قتيل وأفضت إلى إصابة أكثر من 4,000 شخص، إضافة إلى تدمير نحو 8,000 منزل خاصة في محافظات كُندَر ونَنغرهار، وفقا لـ رويترز.



جاء الزلزال الجديد الناتج عن الهزة الرئيسية وما تبعها من هزات ارتدادية عنيفًا وجاء في توقيت حساس، ما زاد من حالة الهلع بين السكان المحليين.

يُعد هذا الزلزال الجديد الذي بلغ 5.6 درجة - طبقًا لتصنيف USGS - أحد أقوى الهزات الارتدادية التي سجلت خلال الأسبوع الماضي، لكن البيانات حول الخسائر البشرية أو المادية التي أسفر عنها هذا الزلزال لم تُعلن بعد رسميًا.

وفي السياق الأوسع، يشير المحللون إلى أن سلسلة الزلازل تشكل تهديدًا مستمرًا للمجتمعات الريفية في شرق أفغانستان، حيث تتسم البنية التحتية بضعف كبير، إن لم تكن معدومة أساسًا، ولا تمتلك مقاومة مناسبة للهزات العنيفة. وتحدث الزلازل في هذه المنطقة بسبب موقع البلاد فوق حدود تصادمية بين الصفائح التكتونية الهندية والأوراسية التي تمر عبر جبال هندوكوش، وفقا لـ اكونوميك تايمز.

في ظل هذا الواقع، يواصل حلفاؤها—الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية—الضغط على المجتمع الدولي لتقديم الدعم العاجل، خاصة أن المناطق المتضررة تعاني من عوائق جغرافية وأحوال جوية صعبة تحول دون وصول فرق الإغاثة بسهولة