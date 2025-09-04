قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تسقط أكبر منصة بث رياضي مقرصنة في العالم | ضربة حاسمة لحماية المحتوى الرقمي.. خبير يعلق
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جنوب شرقي أفغانستان
الصور الأولى لحادث اصطدام قطار ركاب بسيارة نقل مياه بمدينة الضبعة
إعلام إسرائيلي: غارات جوية الأسبوع المقبل على غزة يتبعها اجتياح بري
سوريا .. مقتل شخص في استهداف مسيّرة على طريق مطار حلب
متحدث الصحة يكشف أسباب تحويل إدارة مستشفى للتحقيق
زواج عرفي وتعذيب مستمر.. تفاصيل مقـ.تل صغير على يد زوج والدته في شبين القناطر
ترامب يهاجم صحفيًا في المكتب البيضاوي بعد سؤال عن بوتين وأوكرانيا
مصطفى بكري: 12 ألف متقدم لإعلان وظائف شبكة قناة صدى البلد
مصطفى بكري: لدينا جيش وطني قوي لا يقبل التفريط في أرضه
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جنوب شرقي أفغانستان

زلزال
زلزال
علي صالح

ضرب زلزال بلغت شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر يوم الخميس 4 سبتمبر 2025 جنوب شرقي أفغانستان، وفقًا لما أوردته مواقع الاخبار الأفغانية استنادًا إلى سجلات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) 

وقع الهزة بعد أسبوع على زلزال مدمّر بقوة 6.0 درجة ضرب شرق البلاد ليلة 31 أغسطس، وسجل حينها خسائر بشرية فادحة تجاوزت 2,200 قتيل وأفضت إلى إصابة أكثر من 4,000 شخص، إضافة إلى تدمير نحو 8,000 منزل خاصة في محافظات كُندَر ونَنغرهار، وفقا لـ رويترز.
 

جاء الزلزال الجديد الناتج عن الهزة الرئيسية وما تبعها من هزات ارتدادية عنيفًا وجاء في توقيت حساس، ما زاد من حالة الهلع بين السكان المحليين.

يُعد هذا الزلزال الجديد الذي بلغ 5.6 درجة - طبقًا لتصنيف USGS - أحد أقوى الهزات الارتدادية التي سجلت خلال الأسبوع الماضي، لكن البيانات حول الخسائر البشرية أو المادية التي أسفر عنها هذا الزلزال لم تُعلن بعد رسميًا.

وفي السياق الأوسع، يشير المحللون إلى أن سلسلة الزلازل تشكل تهديدًا مستمرًا للمجتمعات الريفية في شرق أفغانستان، حيث تتسم البنية التحتية بضعف كبير، إن لم تكن معدومة أساسًا، ولا تمتلك مقاومة مناسبة للهزات العنيفة. وتحدث الزلازل في هذه المنطقة بسبب موقع البلاد فوق حدود تصادمية بين الصفائح التكتونية الهندية والأوراسية التي تمر عبر جبال هندوكوش، وفقا لـ اكونوميك تايمز.

في ظل هذا الواقع، يواصل حلفاؤها—الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية—الضغط على المجتمع الدولي لتقديم الدعم العاجل، خاصة أن المناطق المتضررة تعاني من عوائق جغرافية وأحوال جوية صعبة تحول دون وصول فرق الإغاثة بسهولة

مقياس ريختر أفغانستان هزات ارتدادية هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية خسائر بشرية محافظات كُندَر ونَنغرهار شرق أفغانستان جبال هندوكوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

السكر

استخدم هذا الزيت لعلاج السكر ومقاومة الأنسولين

السهر

3 مخاطر غير متوقعة لـ السهر على الصحة

لانشون

قبل المدارس.. طريقة تحضير لانشون فراخ

بالصور

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

جورجيو ارماني
جورجيو ارماني
جورجيو ارماني

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

فيديو

أرمله حلمى بكر

ليه كل أصحابي عندهم بابا وأنا لأ؟.. أرملة حلمي بكر تكشف عن وجع بنتها

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد