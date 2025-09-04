بقوة 5.9 درجة .. زلزال قوي يضرب الأرجنتين



أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بتسجيل زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر منطقة تبعد 186 كيلومترا غرب مدينة سالتا في الأرجنتين اليوم الخميس.

وبحسب المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل ؛ فقد بلغ عمق الزلزال 176 كيلومترا.

وفي وقت سابق ؛ تسببت موجة صقيع قياسية ضربت كلاً من الأرجنتين وتشيلي وأوروغواي في امريكا الجنوبية في وفاة 15 شخصاً على الأقل، ما دفع الحكومات إلى تقييد إمدادات الغاز وإطلاق خطط طارئة للإيواء.

و لقى تسعة أشخاص على الأقل في الأرجنتين حتفهم إثر موجة البرد، مما دفع الحكومة الأرجنتينية لوقف تزويد المصانع ومحطات الوقود بالغاز، للتركيز على إمداد المنازل، وذلك بحسب منظمة “بروييكتو 7” الأرجنتينية غير الحكومية.

و تدنّت درجات الحرارة في بوينس آيرس إلى 1.9 درجة مئوية تحت الصفر، في أدنى مستوى لها منذ 34 عاماً، كما غطّى الثلج شواطئ الأطلسي في الأرجنتين، في حين بلغت الحرارة 18 درجة تحت الصفر الثلاثاء في بلدة ماكينشاو في منطقة باتاغونيا، وتسبّب الطلب الشديد على الكهرباء في انقطاع التيّار لأكثر من 24 ساعة في بعض المناطق، ما أثّر على آلاف الأشخاص

من ناحية اخرى أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في تشيلي أن الحرارة في مدينة تشيلان بلغت 9.3 درجات مئوية دون الصفر، وأطلقت تشيلي خطّة لإيواء المشرّدين في الأيّام الأكثر برداً.

كما أعلنت السلطات في أوروغواي مصرع ستة أشخاص، حيث تدنّت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في بعض المناطق، وأعلنت السلطات حالة تأهّب من الدرجة الحمراء على الصعيد الوطني، ما يسمح للحكومة بنقل المشرّدين بالقوّة إلى مراكز الإيواء.

