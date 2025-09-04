قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
محافظ الشرقية: افتتاح 53 مشروعا تنمويا وخدميا خلال سبتمبر بتكلفة مليار جنيه
الرئيس السيسي يطمئن المصريين: رسائل قوية لمواجهة التحديات
العثور على جثة سيدة متحللة داخل بئر مياه في مدافن عرب المدابغ بأسيوط
صفاء عسران: حرصت على حضور جلسات الصلح منذ صغري .. ونجحت في حل قضية ثأر فرشوط

محمود محسن

أكدت صفاء عسران، صاحبة مبادرة درع التسامح لانهاء الخصومات الثأرية بالصعيد، أنه كان لدي حرص كبير على  حضور جلسات الصلح منذ صغري، مشيرة إلى أنها نححت في حل احدى قضايا الثأر بأحد مراكز الصعيد بفرشوط.

وقالت عسران، خلال لقاء لها لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البل”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أنه اطلقت مبادرة صعيد بلا ثأر لإنهاء الخصومات في الصعيد، مؤكدة أن مبادرة صعيد بلا ثأر كانت حلمها منذ الصغر.

وتابعت صاحبة مبادرة درع التسامح لإنهاء الخصومات الثأرية بالصعيد، أن مشكلة الثأر من المشاكل الصعبة ولها جذور كثيرة في قرى الصعيد ومتواجدة منذ مئات السنوات، مؤكدة أنه في أي حالة ثأر يتواصل معي أحد أطراف العائلتين المتواجد بينهما ثأر من أجل حل الأمر بشكل ودي ".

