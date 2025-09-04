صفاء عسران: حرصت على حضور جلسات الصلح منذ صغري .. ونجحت في حل قضية ثأر فرشوط

أكدت صفاء عسران، صاحبة مبادرة درع التسامح لانهاء الخصومات الثأرية بالصعيد، أنه كان لدي حرص كبير على حضور جلسات الصلح منذ صغري، مشيرة إلى أنها نححت في حل احدى قضايا الثأر بأحد مراكز الصعيد بفرشوط.

وقالت عسران، خلال لقاء لها لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البل”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أنه اطلقت مبادرة صعيد بلا ثأر لإنهاء الخصومات في الصعيد، مؤكدة أن مبادرة صعيد بلا ثأر كانت حلمها منذ الصغر.

وتابعت صاحبة مبادرة درع التسامح لإنهاء الخصومات الثأرية بالصعيد، أن مشكلة الثأر من المشاكل الصعبة ولها جذور كثيرة في قرى الصعيد ومتواجدة منذ مئات السنوات، مؤكدة أنه في أي حالة ثأر يتواصل معي أحد أطراف العائلتين المتواجد بينهما ثأر من أجل حل الأمر بشكل ودي ".