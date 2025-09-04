قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

التحقيق في اتهام رجل أعمال صورت خادمته حفل في فيلته بالشيخ زايد

ندى سويفى

تحقق النيابة العامة بالشيخ زايد في اتهام رجل أعمال لخادمته الاجنبية بتصوير حفل داخل فيلته وارسال الفيديو لاصدقاءها.

طلبت النيابة التحريات حول الواقعة لبيان ملابساتها.

وحرر رجل أعمال محضرًا بقسم شرطة زايد ثاني يتضرر فيه من خادمة لديه صورت حفلة غناء ورقص داخل فيلته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارًا من العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر يفيد فيه حضور رجل أعمال إلى مكتب المقدم يوسف رشوان رئيس مباحث ثان الشيخ زايد، وحرر محضرا ضد خادمة لديه، أجنبية الجنسية، اتهمها فيه بتصوير زوجته وأقاربهم بالفيلا سكنه الشهر الماضي خلال رقصهم واحتفالهم وغنائهم وإرسال الفيديو إلى اصدقائها في دولتها، إذ فحص هاتفها المحمول ووجد الحفلة مصورة فيديو على هاتفها، وتولت النيابة التحقيق.

حفل الشيخ زايد صورت خادمته حفل النيابة العامة

