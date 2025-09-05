قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
رياضة

ما أضعف الإنسان.. أول تعليق من سامح حسين بعد أزمته الصحية

سامح حسين
سامح حسين
منار نور

عبّر الفنان سامح حسين عن امتنانه لجمهوره وأصدقائه ومتابعيه، بعد مساندتهم له وحرصهم على الاطمئنان عليه عقب تعرضه لوعكة صحية في الفترة الأخيرة.


وقال سامح حسين، في أول تعليق له عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "مرت فترة صعبة والحمد لله انتهت بخير وسلام. ما أضعف الإنسان وما أكرم الله وأرحمه. شكرًا لدعواتكم واهتمامكم، وأعتذر إذا لم أتمكن من الرد على البعض. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. 


وكان الفنان سامح حسين قد أعلن مؤخراً إصابته بوعكة صحية، حيث شارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك منشوراً أثار قلق محبيه، وكتب فيه: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾
"اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حتّى تَرْضى، ولَكَ الحَمْدُ إذا رَضِيتَ، ولَكَ الحَمْدُ بَعْدَ الرِّضا".

وأضاف: "ما أضعف الإنسان!!".

وفي سياق آخر، شارك الفنان سامح حسين متابعيه صوراً من فيلمه الجديد "تحت الطلب"، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وعلق قائلاً: "التعايش بين السعادة والحزن هو جزء طبيعي من الحياة، حيث لا يوجد شعور يدوم إلى الأبد".

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يتناول فلسفة الحياة والموت من خلال تجسيدهما كشخصيتين مختلفتين في المفاهيم والرؤى.

سامح حسين وعكة صحية نقل سامح حسين للمستشفي

ليلى زاهر
ياسمين صبري
شذى
أدهم نابلسي
د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

