ما أضعف الإنسان.. أول تعليق من سامح حسين بعد أزمته الصحية

عبّر الفنان سامح حسين عن امتنانه لجمهوره وأصدقائه ومتابعيه، بعد مساندتهم له وحرصهم على الاطمئنان عليه عقب تعرضه لوعكة صحية في الفترة الأخيرة.



وقال سامح حسين، في أول تعليق له عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "مرت فترة صعبة والحمد لله انتهت بخير وسلام. ما أضعف الإنسان وما أكرم الله وأرحمه. شكرًا لدعواتكم واهتمامكم، وأعتذر إذا لم أتمكن من الرد على البعض. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا.



وكان الفنان سامح حسين قد أعلن مؤخراً إصابته بوعكة صحية، حيث شارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك منشوراً أثار قلق محبيه، وكتب فيه: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾

"اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حتّى تَرْضى، ولَكَ الحَمْدُ إذا رَضِيتَ، ولَكَ الحَمْدُ بَعْدَ الرِّضا".

وأضاف: "ما أضعف الإنسان!!".

وفي سياق آخر، شارك الفنان سامح حسين متابعيه صوراً من فيلمه الجديد "تحت الطلب"، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وعلق قائلاً: "التعايش بين السعادة والحزن هو جزء طبيعي من الحياة، حيث لا يوجد شعور يدوم إلى الأبد".

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يتناول فلسفة الحياة والموت من خلال تجسيدهما كشخصيتين مختلفتين في المفاهيم والرؤى.