زعيم المعارضة الإسرائيلية: يجب العودة إلى المفاوضات لضمان استعادة الرهائن

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، ضرورة العودة إلى المفاوضات لاستعادة الرهائن والتوصل إلى صفقة.



وأشار لابيد - في تصريح نقلتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية - إلى الفيديو الذي نشرته حماس عن الرهينة "جاي جلبوع دلال" ورهينة آخر.. قائلاً: "إنها تذكير مؤلم آخر بأن إسرائيل يجب أن تعود إلى المفاوضات من أجل إعادة الرهائن ومحاولة التوصل إلى صفقة".



وأضاف: "يجب علينا أن نفعل كل شيء لإعادتهم إلى منازلهم، أرسل دعواتي إلى العائلات، أنتم لستم وحدكم، نحن معكم".

ونشرت حركة حماس - في وقت سابق اليوم - مقطعا مصورا لاثنين من الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، يدعوان خلاله إلى التحرك من أجل وقف الحرب وإطلاق سراح المحتجزين.



ويظهر الفيديو - الذي تزيد مدته على 3 دقائق ونصف الدقيقة وجاء بعنوان "الوقت ينفد" - محتجز إسرائيلي في سيارة تجول بين مبان مدمرة، ويطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باللغة العبرية، عدم تنفيذ الهجوم العسكري المخطط له للسيطرة على مدينة غزة.