مبابي يحصد جائزة لاعب الشهر في ريال مدريد
البحوث الإسلامية: فتح باب التقدم إلى المسابقة العامة للإيفاد| اعرف الشروط
50 جنيه انخفاضا.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بشأن أسعار اللحوم بالأسواق
سفير مصر في تونس: بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة الاثنين المقبل
ترامب يلوح برسوم جمركية على واردات أشباه الموصلات مع استثناء شركات كبرى
منشور صادم من موسيماني يخص الأهلي لهذا السبب
زعيم المعارضة الإسرائيلية: يجب العودة إلى المفاوضات لضمان استعادة الرهائن
هل الصور والتماثيل التذكارية حرام؟.. يسري جبر: لها 3 أحكام في الإسلام
الدويري: مصر نجحت في تهدئة التوتر بين فتح وحماس بعد وفاة ياسر عرفات
أطلقه أحمد موسى .. هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر التريند
جولد بيليون: الذهب يحقق أكبر مكسب أسبوعي في 3 أشهر
96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلية: يجب العودة إلى المفاوضات لضمان استعادة الرهائن

لابيد
لابيد

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، ضرورة العودة إلى المفاوضات لاستعادة الرهائن والتوصل إلى صفقة.


وأشار لابيد - في تصريح نقلتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية - إلى الفيديو الذي نشرته حماس عن الرهينة "جاي جلبوع دلال" ورهينة آخر.. قائلاً: "إنها تذكير مؤلم آخر بأن إسرائيل يجب أن تعود إلى المفاوضات من أجل إعادة الرهائن ومحاولة التوصل إلى صفقة".


وأضاف: "يجب علينا أن نفعل كل شيء لإعادتهم إلى منازلهم، أرسل دعواتي إلى العائلات، أنتم لستم وحدكم، نحن معكم".
ونشرت حركة حماس - في وقت سابق اليوم - مقطعا مصورا لاثنين من الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، يدعوان خلاله إلى التحرك من أجل وقف الحرب وإطلاق سراح المحتجزين.


ويظهر الفيديو - الذي تزيد مدته على 3 دقائق ونصف الدقيقة وجاء بعنوان "الوقت ينفد" - محتجز إسرائيلي في سيارة تجول بين مبان مدمرة، ويطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باللغة العبرية، عدم تنفيذ الهجوم العسكري المخطط له للسيطرة على مدينة غزة.

لابيد يائير لابيد إسرائيل صفقة الأسرى

