النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة العثور على جـ ثة سيدة بسوهاج

تباشر النيابة العامة التحقيقات الموسعة في واقعة العثور على جثة سيدة داخل غرفة تحت الإنشاء بناحية السمطا التابعة لمركز البلينا بمحافظة سوهاج، في ظروف غامضة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة ملقاة على ظهرها داخل مبنى غير مكتمل، حيث تبين بالفحص الأولي أن الجثة تخص سيدة مجهولة الهوية في العقد الثالث من العمر، مرتدية كامل ملابسها، وبها آثار جروح وسحجات على أنحاء متفرقة من الجسد.

وعلى الفور، وجّه اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بتشكيل فريق بحث موسع لكشف ملابسات الحادث الغامض وضبط الجناة. وانتقل فريق أمني من المباحث إلى مسرح الجريمة، حيث جرى فرض طوق أمني بمحيط المكان لحين الانتهاء من المعاينة.

واعتمد فريق البحث في تحركاته على سماع أقوال عدد من الأهالي وشهود العيان في محيط الواقعة، للوقوف على آخر من شاهد المجني عليها قبل الحادث، والتعرف على تحركاتها وسلوكها في الساعات الأخيرة، فضلًا عن فحص علاقاتها الاجتماعية.

كما استمعت الأجهزة الأمنية إلى عدد من العمال وأصحاب المنازل المجاورة لموقع العثور على الجثة، بهدف التوصل إلى أي معلومات قد تساهم في فك لغز الجريمة.

وأمرت النيابة العامة بإيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف الطب الشرعي لتشريحها وبيان السبب المباشر للوفاة، إلى جانب طلب التحريات العاجلة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وأكدت مصادر أمنية أن فريق البحث يواصل عمله على مدار الساعة، وأن التحقيقات تعتمد على جمع روايات الشهود ومقارنتها، لافتة إلى أن جميع الاحتمالات لا تزال مطروحة، سواء وجود خلافات شخصية أو شبهة جنائية متعمدة.

وفي الوقت نفسه، تسود حالة من الترقب بين الأهالي، لكشف غموض الجريمة ومعرفة الجناة ودوافعهم.

وذلك لثقتهم فى الاجهزة الامنية بمديرية أمن سوهاج تحت قيادة اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج.