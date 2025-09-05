قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برج مشتهى يتحول إلى ركام.. قصف إسرائيلي عنيف يثير الرعب بين آلاف النازحين
جناح صناعي مصري في معرض التجارة بين البلدان الإفريقية بالجزائر
وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
حوادث

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة العثور على جـ ثة سيدة بسوهاج

جثة
جثة
مصطفى الرماح

تباشر النيابة العامة التحقيقات الموسعة في واقعة العثور على جثة سيدة داخل غرفة تحت الإنشاء بناحية السمطا التابعة لمركز البلينا بمحافظة سوهاج، في ظروف غامضة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة ملقاة على ظهرها داخل مبنى غير مكتمل، حيث تبين بالفحص الأولي أن الجثة تخص سيدة مجهولة الهوية في العقد الثالث من العمر، مرتدية كامل ملابسها، وبها آثار جروح وسحجات على أنحاء متفرقة من الجسد.

وعلى الفور، وجّه اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بتشكيل فريق بحث موسع لكشف ملابسات الحادث الغامض وضبط الجناة. وانتقل فريق أمني من المباحث إلى مسرح الجريمة، حيث جرى فرض طوق أمني بمحيط المكان لحين الانتهاء من المعاينة.

واعتمد فريق البحث في تحركاته على سماع أقوال عدد من الأهالي وشهود العيان في محيط الواقعة، للوقوف على آخر من شاهد المجني عليها قبل الحادث، والتعرف على تحركاتها وسلوكها في الساعات الأخيرة، فضلًا عن فحص علاقاتها الاجتماعية. 

كما استمعت الأجهزة الأمنية إلى عدد من العمال وأصحاب المنازل المجاورة لموقع العثور على الجثة، بهدف التوصل إلى أي معلومات قد تساهم في فك لغز الجريمة.

وأمرت النيابة العامة بإيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف الطب الشرعي لتشريحها وبيان السبب المباشر للوفاة، إلى جانب طلب التحريات العاجلة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وأكدت مصادر أمنية أن فريق البحث يواصل عمله على مدار الساعة، وأن التحقيقات تعتمد على جمع روايات الشهود ومقارنتها، لافتة إلى أن جميع الاحتمالات لا تزال مطروحة، سواء وجود خلافات شخصية أو شبهة جنائية متعمدة.

وفي الوقت نفسه، تسود حالة من الترقب بين الأهالي، لكشف غموض الجريمة ومعرفة الجناة ودوافعهم.
وذلك لثقتهم فى الاجهزة الامنية بمديرية أمن سوهاج تحت قيادة  اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج.

