العثور على جثة سيدة متحللة داخل بئر مياه في مدافن عرب المدابغ بأسيوط

تكثف مباحث قسم أول أسيوط جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة متحللة داخل بئر مياه بمقابر منطقة عرب المدابغ .

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بعثور أحد الأهالي على جثة سيدة داخل بئر مياه داخل المقابر.

إنتقل إلى موقع البلاغ ضباط القسم والإسعاف وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة وتبين إنها لسيدة تبلغ من العمر 40 عامًا، وهي في حالة تحلل .



وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتواصل وحدة مباحث قسم شرطة أول أسيوط برئاسة المقدم على نصر جهودها لكشف غموض الواقعة .