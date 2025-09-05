ضبط شخص استغل نجله الصغير في أعمال التسول بالدقي.. والأمن يكشف التفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر أحد الأشخاص أثناء استغلاله لطفل صغير في أعمال التسول واستجداء المارة، وذلك بنطاق دائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة.

ضبط المتهم واعترافه

وبعد إجراء التحريات والفحص، أمكن تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أن له معلومات جنائية، وكان بصحبته طفله البالغ من العمر 3 سنوات.

وبمواجهة المتهم، أقرّ بقيامه باستغلال نجله في أعمال التسول، بهدف الحصول على أموال من المارة، مستغلًا تعاطفهم مع الطفل.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم ضبط المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.