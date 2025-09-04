قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

حاجة لله .. تفاصيل مثيرة في سقوط 17 متهمًا و15 طفلًا أثناء التسول بأكتوبر

رامي المهدي

في مشهد صادم يكشف الوجه القبيح لعصابات استغلال الطفولة، سقطت أخطر شبكات التسول في قبضة الأمن بمدينة 6 أكتوبر، حيث جرى ضبط 17 متهمًا بينهم ذوو سوابق، استغلوا 15 طفلًا بريئًا، كأداة للكسب الحرام عبر التسول وبيع السلع بالإكراه في الشوارع والميادين.

حملة أمنية مكبرة وضعت حدًا لهذا الاستغلال البشع، وفتحت الباب لمحاسبة المتورطين وإنقاذ الأطفال من براثن الجريمة.

المتهمون جميعا لم يكونوا يلعموا انهم سوف يسقطون في قبضة الأمن حتى شنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة حملة أمنية مكبرة، أسفرت عن ضبط 17 شخصًا من بينهم 11 يحملون معلومات جنائية لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية واستجداء المارة، بنطاق دائرة قسم شرطة 6 أكتوبر أول بمحافظة الجيزة.

هات حاجة لله

وضُبط برفقتهم 15 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع والتسول، في ظروف تُهدد أمنهم وسلامتهم، وبمواجهة المتهمين، أقروا بممارستهم لهذا النشاط غير المشروع بغرض التربح، مستغلين حالة الأطفال القُصّر، وأكدوا الاطفال في أقوالهم أنهم كانوا يستهدفون المارة بكلمة هلت حاجه لله عايز أكل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات بحسن رعايتهم، بينما تم التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول لأهليته بدور الرعاية، حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من مزيد من الاستغلال.

