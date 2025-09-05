الصحة: إغلاق أي مستشفى ترفض استقبال حالات الطوارئ

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك بيان من وزارة الصحة بشأن الحالات الطوارئ وتلقيها العلاج دون أن يتحمل المريض اي تكلفة، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل التكلفة لهذا المريض.

واضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن وزارة الصحة واضحة في هذا الأمر ولا يمكن التراجع عنه، متابعا أن الحالات الطارئة يجب علاجها فورا.

وقالت الإعلامية ياسمين عز، اي مستشفى ترفض أي مريض طوارئ تعرض نفسها للغلق من جانب وزارة الصحة، متابعا أن هناك حالة لسيدة توفت في أحد المستشفيات بسبب عدم تلقيها لدواء عاجل وفقا لبعض الروايات.

وتابعت ياسمين: أن هناك خط ساخن للحالات الطوراي والشكاوي في وزارة الصحة يتم التواصل عليه، وهو رقم 105 لتلقي شكاوى المواطنين.

