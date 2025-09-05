بالإنشاد والابتهالات.. ثقافة الغربية تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالية على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، ضمن احتفالات وزارة الثقافة، بالمولد النبوي الشريف.

بدأت فعاليات الاحتفالية بعزف للنشيد الوطني،

فيما قدمت فرقة قصر ثقافة غزل المحلة للإنشاد الديني، بقيادة المايسترو الفنان أحمد فتحي، باقة منوعة من الأناشيد والابتهالات الدينية، ومن بينها: المسك فاح، القلب يعشق كل جميل، الله على نور رسول الله، سبحانك ربي، نور البدر جميل في بهاه، وخير البرية.

قدم الحفل من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وكل من الإدارة العامة للموسيقى والمهرجانات، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين.

وشهدت العديد من المواقع الثقافية بالغربية إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية للاحتفال بالذكرى العطرة، التي ضمت باقة من المحاضرات، والندوات، والورش الفنية، وورش الحكي للأطفال، والمعارض الفنية، داخل دار الكتب بطنطا، وقصور ثقافة غزل المحلة، وطنطا، والطفل، وداخل مكتبات: القرشية، وقطور، وشرشابة، وسمنود، والسنطة، والفريق الشاذلي، فيما تتواصل الاحتفالات حتى نهاية الأسبوع المقبل بعرض فني لفرقة كورال مسرح 23 يوليو بالمحلة.