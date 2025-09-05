مبابي يحصد جائزة لاعب الشهر في ريال مدريد

واصل الفرنسي كيليان مبابي تألقه مع ريال مدريد، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر أغسطس 2025، عقب البداية المميزة التي قدمها في الموسم الجديد.

تفوق مبابي في سباق لاعب الشهر على زملائه: فينيسيوس جونيور، أردا جولر، دين هويسن، وتشواميني، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الفريق في الفترة الحالية.

نجح المهاجم الفرنسي في تسجيل 3 أهداف منذ بداية الدوري الإسباني، ليواصل تأكيد دوره الحاسم في منظومة المدرب تشابي ألونسو، بفضل سرعته الكبيرة وفعاليته أمام المرمى.

يخوض مبابي موسمه الثاني مع النادي الملكي وهو في الـ26 من عمره، ويبدو أكثر انسجامًا وتأثيرًا مقارنة بموسمه الأول، الذي شهد تسجيله 43 هدفًا في مختلف البطولات عقب انتقاله صيف 2024 من باريس سان جيرمان.