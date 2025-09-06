طريقة تحضير لقمة القاضي بالخطوات

تعد لقمة القاضي من الحلويات المصرية المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير لقمة القاضي في المنزل بخطوات بسيطة.

وإليكم طريقة تحضير لقمة القاضي

مقادير لقمة القاضي

2 كوب دقيق

ربع كوب نشا

ملعقة صغيرة خميرة فورية

رشة ملح

رشة سكر

ماء للعجن

زيت للقلي

شربات تقيل بارد

سكر بودرة للوجه

طريقة تحضير لقمة القاضي

أخلطي الدقيق والنشا والخميرة والسكر والملح والماء

قلبي كل الخليط حتى الحصول على عجينة سائلة متوسط القوام ثم غطيها واتركيها لتتخمر.

شكلي العجين كرات ، وضعيه في الزيت على النار

ثم ارفعيها من الزيت عند النضج وتوضع في الشربات

ترفع من الشربات وتقدم