خضروات ممنوع تخزينها في الثلاجة .. تعرفي على الطريقة الصحيحة لحفظها

تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى تخزين الخضروات في الثلاجة للحفاظ عليها طازجة لأطول فترة ممكنة.

خضروات ممنوع وضعها في الثلاجة

وفي الحقيقة أن الثلاجة ليست المكان المثالي لجميع أنواع الخضروات، بل إن بعض الأطعمة قد تفقد نكهتها وجودتها عند وضعها في درجات الحرارة الباردة.

وفيما يلي نستعرض 5 خضروات ممنوع وضعها في الثلاجة وكيفية حفظها بالشكل الصحيح، وفقا لما نشر في موقع goodhousekeeping، ومن أبرزها :

- البصل:

يعتبر البصل من المكونات الأساسية في المطبخ، لكن تخزين البصل في الثلاجة يجعله يفقد نكهته بسرعة. أفضل طريقة لحفظ البصل هي وضعه في وعاء بمكان جيد التهوية بعيدًا عن الرطوبة.

- الثوم:

مثل البصل تمامًا، الثوم يتأثر سلبًا بالتبريد، إذ يفقد طعمه المميز ويصبح قوامه طريًا. ينصح بحفظ الثوم في مكان جاف، بينما يمكن وضع الثوم المفروم أو المقشر فقط داخل الثلاجة.

- البطاطس:

تخزين البطاطس في الثلاجة يضر بجودتها، حيث تتحول النشويات إلى سكريات، ما قد يزيد من مادة الأكريلاميد الضارة عند الطهي، بحسب هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). الأفضل حفظ البطاطس في مكان مظلم وبارد خارج الثلاجة.

- الطماطم:

من الأخطاء الشائعة وضع الطماطم في الثلاجة، فهي تفقد قوامها وتصبح طرية، كما تتأثر نكهتها. لذلك يُفضل حفظ الطماطم في درجة حرارة الغرفة.

- القرع:

القرع يحتاج إلى مكان جاف وبارد مع تهوية جيدة، حيث إن الرطوبة والبرودة داخل الثلاجة تؤدي إلى تعفنه بسرعة.