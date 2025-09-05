قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
بالصور

خضروات ممنوع تخزينها في الثلاجة .. تعرفي على الطريقة الصحيحة لحفظها

خضروات ممنوع وضعها في الثلاجة
خضروات ممنوع وضعها في الثلاجة
آية التيجي

تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى تخزين الخضروات في الثلاجة للحفاظ عليها طازجة لأطول فترة ممكنة.

خضروات ممنوع وضعها في الثلاجة

 وفي الحقيقة أن الثلاجة ليست المكان المثالي لجميع أنواع الخضروات، بل إن بعض الأطعمة قد تفقد نكهتها وجودتها عند وضعها في درجات الحرارة الباردة.

وفيما يلي نستعرض 5 خضروات ممنوع وضعها في الثلاجة وكيفية حفظها بالشكل الصحيح، وفقا لما نشر في موقع goodhousekeeping، ومن أبرزها :

البصل

- البصل:

يعتبر البصل من المكونات الأساسية في المطبخ، لكن تخزين البصل في الثلاجة يجعله يفقد نكهته بسرعة. أفضل طريقة لحفظ البصل هي وضعه في وعاء بمكان جيد التهوية بعيدًا عن الرطوبة.

الثوم

- الثوم:

مثل البصل تمامًا، الثوم يتأثر سلبًا بالتبريد، إذ يفقد طعمه المميز ويصبح قوامه طريًا. ينصح بحفظ الثوم في مكان جاف، بينما يمكن وضع الثوم المفروم أو المقشر فقط داخل الثلاجة.

البطاطس

- البطاطس:

تخزين البطاطس في الثلاجة يضر بجودتها، حيث تتحول النشويات إلى سكريات، ما قد يزيد من مادة الأكريلاميد الضارة عند الطهي، بحسب هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). الأفضل حفظ البطاطس في مكان مظلم وبارد خارج الثلاجة.

الطماطم

- الطماطم:

من الأخطاء الشائعة وضع الطماطم في الثلاجة، فهي تفقد قوامها وتصبح طرية، كما تتأثر نكهتها. لذلك يُفضل حفظ الطماطم في درجة حرارة الغرفة.

القرع

- القرع:

القرع يحتاج إلى مكان جاف وبارد مع تهوية جيدة، حيث إن الرطوبة والبرودة داخل الثلاجة تؤدي إلى تعفنه بسرعة.

الخضروات تخزين الخضروات الثلاجة ممنوع وضعها في الثلاجة حفظ الأطعمة خضروات ممنوعة من الثلاجة طريقة تخزين البصل تخزين الطماطم تخزين الثوم تخزين القرع

