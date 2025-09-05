قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منظمة الصحة العالمية تعلن رفع حالة الطوارئ المتعلقة بـجدري القرود
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
رياضة

ليفربول يخطط لمرحلة ما بعد محمد صلاح.. وهذا بديله

إسلام مقلد

يواصل نادي ليفربول خطواته المدروسة لبناء فريق المستقبل، حيث كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن إدارة "الريدز" تضع الفرنسي مايكل أوليس، جناح بايرن ميونيخ، كأبرز المرشحين ليكون الخليفة المحتمل للنجم المصري محمد صلاح.

أوليس.. الوريث المثالي لصلاح

يبلغ أوليس 23 عامًا، ويُنظر إليه كخليفة لمحمد صلاح؛ بفضل قدراته المميزة في المراوغة والتوغل وصناعة الأهداف، بجانب حاسته التهديفية العالية.

ويتمتع اللاعب بخبرة سابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يعزز فرص نجاحه في أنفيلد إذا تمت الصفقة.

بداية قوية مع بايرن ميونيخ

انضم أوليس إلى بايرن ميونيخ في يوليو 2024 قادمًا من كريستال بالاس مقابل 45 مليون جنيه إسترليني (61 مليون دولار).

ومنذ انتقاله، ترك بصمة سريعة بتسجيل 3 أهداف في أول مباراتين بالدوري الألماني، بعدما أنهى موسمه الأخير مع كريستال بالاس برصيد 24 هدفًا و23 تمريرة حاسمة.

مسيرة لافتة تجذب الكبار

بدأ أوليس مسيرته مع ريدينج، قبل أن يسطع نجمه مع كريستال بالاس، ليصبح هدفًا لعمالقة أوروبا مثل مانشستر يونايتد، قبل أن يخطفه بايرن ميونيخ.

علاقات ليفربول وبايرن قد تسهل الصفقة

يعتمد ليفربول على العلاقات التاريخية القوية مع النادي البافاري، والتي شهدت صفقات تبادلية بارزة مثل انتقال بيبي رينا وساديو ماني ولويس دياز إلى ميونيخ، مقابل وصول تياجو ألكانتارا وريان جرافنبرخ إلى آنفيلد، وهذه العلاقات قد تكون مفتاحًا لتسهيل المفاوضات المستقبلية بشأن أوليس.
 

رؤية ليفربول للمستقبل

رغم استمرار صلاح في تقديم مستويات مبهرة؛ تدرك إدارة ليفربول أهمية التحضير المبكر لخليفته؛ لتفادي أي فراغ مفاجئ في مركزه، ولذلك جاء الاهتمام بـ أوليس؛ في إطار خطة صيفية شاملة عززت الهجوم بوجوه شابة مثل ألكسندر إيزاك (25 عامًا)، وفلوريان فيرتز (22 عامًا)، وهوجو إيكيتيكي (23 عامًا).

نادي ليفربول ليفربول بايرن ميونيخ محمد صلاح

