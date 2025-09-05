ليفربول يخطط لمرحلة ما بعد محمد صلاح.. وهذا بديله

يواصل نادي ليفربول خطواته المدروسة لبناء فريق المستقبل، حيث كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن إدارة "الريدز" تضع الفرنسي مايكل أوليس، جناح بايرن ميونيخ، كأبرز المرشحين ليكون الخليفة المحتمل للنجم المصري محمد صلاح.

أوليس.. الوريث المثالي لصلاح

يبلغ أوليس 23 عامًا، ويُنظر إليه كخليفة لمحمد صلاح؛ بفضل قدراته المميزة في المراوغة والتوغل وصناعة الأهداف، بجانب حاسته التهديفية العالية.

ويتمتع اللاعب بخبرة سابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يعزز فرص نجاحه في أنفيلد إذا تمت الصفقة.

بداية قوية مع بايرن ميونيخ

انضم أوليس إلى بايرن ميونيخ في يوليو 2024 قادمًا من كريستال بالاس مقابل 45 مليون جنيه إسترليني (61 مليون دولار).

ومنذ انتقاله، ترك بصمة سريعة بتسجيل 3 أهداف في أول مباراتين بالدوري الألماني، بعدما أنهى موسمه الأخير مع كريستال بالاس برصيد 24 هدفًا و23 تمريرة حاسمة.

مسيرة لافتة تجذب الكبار

بدأ أوليس مسيرته مع ريدينج، قبل أن يسطع نجمه مع كريستال بالاس، ليصبح هدفًا لعمالقة أوروبا مثل مانشستر يونايتد، قبل أن يخطفه بايرن ميونيخ.

علاقات ليفربول وبايرن قد تسهل الصفقة

يعتمد ليفربول على العلاقات التاريخية القوية مع النادي البافاري، والتي شهدت صفقات تبادلية بارزة مثل انتقال بيبي رينا وساديو ماني ولويس دياز إلى ميونيخ، مقابل وصول تياجو ألكانتارا وريان جرافنبرخ إلى آنفيلد، وهذه العلاقات قد تكون مفتاحًا لتسهيل المفاوضات المستقبلية بشأن أوليس.



رؤية ليفربول للمستقبل

رغم استمرار صلاح في تقديم مستويات مبهرة؛ تدرك إدارة ليفربول أهمية التحضير المبكر لخليفته؛ لتفادي أي فراغ مفاجئ في مركزه، ولذلك جاء الاهتمام بـ أوليس؛ في إطار خطة صيفية شاملة عززت الهجوم بوجوه شابة مثل ألكسندر إيزاك (25 عامًا)، وفلوريان فيرتز (22 عامًا)، وهوجو إيكيتيكي (23 عامًا).