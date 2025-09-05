رين يعير لاعبة تشيلسي السابقة إلى برمنجهام سيتي

تعود لاعبة خط وسط تشيلسي السابقة جي سو يون إلى إنجلترا للعب مع برمنجهام سيتي في صفقة قصيرة الأمد قادمة من سياتل رين.

لعبت جي مع تشيلسي لمدة ثماني سنوات، وفازت بـ13 لقبًا رئيسيًا، بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، من عام 2014 إلى عام 2022.

قالت جي: "أتطلع للعب في إنجلترا مجددًا. يعجبني طموح النادي، وآمل أن أساعد برمنغهام في رحلته نحو الصعود، وأن أقدم كرة قدم مثيرة للجماهير. جئت إلى هنا لتحقيق الفوز".

بعد مغادرتها تشيلسي عام ٢٠٢٢، لعبت جي مع نادي سوون إف سي الكوري الجنوبي، قبل أن تنضم إلى رين في يناير ٢٠٢٤، حيث شاركت في ٤١ مباراة في جميع المسابقات. وشاركت أساسيةً في تسع مباريات من أصل ١٨ مباراة خاضها النادي في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات هذا الموسم.

تعد اللاعبة البالغة من العمر 34 عامًا أسطورة في بلدها كوريا الجنوبية، حيث تحمل الرقم القياسي في معظم المباريات برصيد 169 مباراة وأكبر عدد من الأهداف برصيد 74.